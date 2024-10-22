Yatırımcılar tematik ETF'leri terk ediyor

Yatırımcılar, yapay zeka ve video oyunları gibi belirli temalarla bağlantılı borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkarak, rekor yüksek seviyelere ulaşan geniş piyasa endekslerine yöneliyor. Ancak, piyasa genelinde bir düşüş yaşanırsa bu çıkışlar yavaşlayabilir.

Morningstar’ın raporuna göre, tematik ETF’ler, güneş enerjisinden robot teknolojisine kadar birçok alana yatırım yapmalarına rağmen, bu yıl 5.8 milyar dolar kaybetti ve ardı ardına üçüncü yıl net çıkış yaşamaya hazırlanıyor. Tematik ETF’lerin toplam varlıkları 108 milyar dolar seviyesinde.

S&P 500 gibi geniş piyasa endekslerinin getirileri, tematik fonların performansını olumsuz etkiliyor. Bu yıl S&P 500 %22 değer kazanırken, bu endeksleri takip eden en büyük beş ETF, 170 milyar dolarlık giriş gördü.

Ancak tematik ETF’ler, yatırımcıların doğru zamanlamayı bulmakta zorlanmaları nedeniyle de zor günler geçiriyor. Bu yıl ARK Innovation ETF, 2.6 milyar dolar çıkış yaşadı ve %9’dan fazla değer kaybetti. Ayrıca, tematik ETF’lerin ortalama yönetim ücretleri %0.62 ile daha yüksek. 2024’te tematik fon lansmanları 13’e düşerken, kapanan fon sayısı da 36’ya yükseldi.