Yatırımcıların merakla beklediği şirket halka arz oldu. Kaç lot verecek?

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi halka arzı başladı.

Yatırımcıların merakla beklediği şirket halka arz oldu. Kaç lot verecek?

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi halka arzı başladı. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hisse kodu nedir?, Halka arz fiyatı nedir? İşte detayları...

Dofer Yapı hisse kodu nedir?

Hisse kodu (bist) #DOFER olarak açıklandı.

Dofer Yapı halka arzı kaç gün sürecek?

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 10-11 Ekim tarihleri arasında gerçkelştirilecek.

Dofer Yapı halka arz fiyatı nedir?

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 17,11 fiyat ile yapılacak.

Dofer Yapı eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?

Dofer Yapı, halka arzda bireysele eşit dağıtım yapacak. Dofer Yapı halka arzın ardından DOFER kodu ile Ana Pazar'da işlem görecek.

Dofer Yapı kaç lot verecek?

Halka arzda toplamda 17 milyon TL nominal değerleri paylar, 17,11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan payların tamamı eşit dağılacak olup olası talebe göre dağıtılması öngörülen pay miktar tablosu şu şekilde:

2 milyon katılımcı: 9 lot (154 TL)

2,3 milyon katılımcı: 8 lot (137 TL)

2,5 milyon katılımcı: 7 lot (120 TL)

2,8 milyon katılımcı: 6 lot (103 TL)

3,3 milyon katılımcı: 5 lot (86 TL)

3,8 milyon katılımcı: 4 lot (68 TL)

Dofer Yapı Malzemeleri paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtilirken payların tamamının satılmasının ardından şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 290 milyon TL olacak.

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