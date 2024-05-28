Yatırımı olanlar dikkat. Bu 2 hisseye kredili işlem yasağı geldi

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Yatırımı olanlar dikkat. Bu 2 hisseye kredili işlem yasağı geldi

SPK Borsa'da işlem gören iki hisseye 1 ay açığa kredili işlem yasağı getirdi.

Borsa İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre SPK kararına göre devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret ve İhlas Haber Ajansı olmak üzere olmak üzere 2 hissenin paylarına 28 Haziran 2024 tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı kararı verildi.

Borsa İstanbul, işlem gören 2 hissenin paylarına kredili işlem önlemi alıklarını açıkladı.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereğince devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret ve İhlas Haber Ajansı hisselerinin paylarına 28 Haziran'a kadar açığı yasağı kararı verildi.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURVA.E ve IHAAS.E payları 29 Mayıs 2024 tarihli işlemlerden (seans başından itiraben) 28 Haziran 2024 tarihli işlemlere seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

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