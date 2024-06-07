Yatırımını böyle yapan varını yoğunu kaybeder. Yatırım uzmanı net konuştu

Evini satıp mevduata yatırmayı düşünenler için emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran'ndan önemli bir uyarı geldi. Başaran, bu durumun kısa vadeli bir kazanç gibi görünse de uzun vadede büyük kayıplara yol açabileceğini vurguladı.

Çeşitli yatırım araçlarına yönelen pek çok yatırımcı bulunurken, uzmanlarının görüşleri dikkate alınıyor. "Tecrübe ile sabittir" diyen Başaran, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak, ev satıp mevduata yatırmanın uzun vadede riskli olabileceğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan konut satışlarıan ilişkin resmi verilerd, piyasadaki gerileme eğiliminin devam ettiği görüldü. Nisan ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %11,8 azalarak 75 bin 569'a geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın stopaj kararının duyurulması sonrasında mevduat faizlerinde belirginleşen gerileme, alınan yeni zorunlu karşılık önlemleri ile bir dengedeye geçmişti. Ancak son zamanlarda mevduat faizlerindeki düşüş eğilimi yeniden hız kazandı.

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Son birkaç haftada yaşanan gelişmelere göre, mevduat faizlerinde belirgin bir düşüş gözlendi. Birkaç hafta önce %68,2 seviyesine ulaşan mevduat faizleri, geçen hafta %61,8'e geriledi. Bu düşüşle birlikte 1-3 aylık mevduat faizlerinde 2 puanlık bir azalma yaşandı. Son iki hafta içinde ise toplamda 6 puanın üzerinde bir düşüş kaydedildi.

Ekonomist Mert Başaran, yaptığı açıklamalarla dikkat çekerek, konutun satılması ve paranın faizde değerlendirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

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"O PARA ERİR"

Evini satarak faiz getirisiyle kiraya çıkmanın doğru bir yatırım stratejisi olmadığını belirten Mert Başaran, bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Evini satarak faizle kiraya geçmeyi düşünenlere seslenen yatırım uzmanı, bu kararın büyük yanlışlar getirebileceğini vurguladı.

Başaran, yatırımcının en fazla 1 sene geçinebileceğini kaydederek, faiz getirisinin her yıl eriyeceğini ve gerçek anlamda bir kazanç sağlamayacağını dile getirdi.

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Başaran, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

akın ha, malınızı faize koyup, 1-2 sene geçici bir rahatlık yaşamayın çünkü o yüzde 44 aldığınız para aslında sizin hakkınız olan para değil, enflasyonun hakkı olan para. Sen enflasyonun hakkını cebe koyarsan o para erir. Bu da tecrübe ile sabittir.

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Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.