Yattan atılan havai fişek ormanı tutuşturdu. 13 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Yattan atılan havai fişek ormanı tutuşturdu. 13 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'ın İdra Adası'nda yattan atılan havai fişekler orman yangınına yol açtı. Olaya ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın İdra Adası'nda dün başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, yangına bir yattan atılan havai fişeğin yol açtığı ortaya çıktı. Tepki çeken olaya ilişkin yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ada yakınlarındaki bir yattan atılan havai fişeklerin çam ormanına düşmesiyle yangının başladığı ifade edildi.

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Hydra Belediye Başkanı Giorgos Koukoudakis yaptığı açıklamada, “Bazı insanların sorumsuzca çam ormanına havai fişek atması bizi öfkelendiriyor” diye konuştu.

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Yetkililer, yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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