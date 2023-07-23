Yavru ayının araç sürücüsüne saldırısı kameraya yansıdı

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akın ettiği Nemrut Kalderası, doğal güzelliğinin yanı sıra boz ayılarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Nemrut Kalderası'nı gezmeye giden Zeki Ulaştan, yavru boz ayıları gördü. Aracının camını yarıya kadar indiren ve yavru ayıları cep telefonuyla görüntülemek isteyen Ulaştan, bir yavru ayının kendisine doğru saldırı hamlesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaydedilen görüntüde ayı saldırısı sonucu bir anda paniklediğini ve korktuğunu ifade eden Zeki Ulaştan, aracıyla olay yerinden uzaklaştığını söyledi.