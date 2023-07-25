Yavru ayının başı teneke kutuya sıkıştı. Her şey doğaya atılırsa sonuç bu

Plastik şişeleri teneke kutuları doğaya fırlatılarsa sonucu bu görüntülerdeki gibi oluyor. Teneke kutuya başı sıkışan yavru ayı kurtarıldı ama ardından bir çok soruyu da gerisinde bıraktı

KAYNAK: DHA
Yavru ayının başı teneke kutuya sıkıştı. Her şey doğaya atılırsa sonuç bu

Fotoğraf ve görüntü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. Başı tenekeye sıkışan ayıyı herkes kurtarmak için seferber oldu ama ibretlik bir görüntü olarak ajanslara düştü.Başı teneke kutuya sıkışan yavru bozayı, yol genişletmede çalışan işçiler tarafından kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyü yol yapım ve genişletme işinde çalışan işçiler, başı teneke kutuya sıkışan yavru bozayıyı fark etti. Ekipler, acıyla çevrede dolanan ve kutudan kurtulmaya çalışan ayı için çalışmalarına ara verdi. İşçilerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yavru, daha sonra doğaya salındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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