Yavru ayıyı aracıyla kovaladı

Giresun’da bir sürücünün aracıyla önüne çıkan ayıyı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Yavru ayıyı aracıyla kovaladı

Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi’nden yaylaya giden Osman Geçal, Ericek köyü mevkiinde yavru ayı ile karşılaştı.

Seyir halinde olan aracın sürücüsü Geçal, önüne çıkan yavru ayıyı son anda fark ederek yavaşladı. Ayı, aracın önünde koşmaya başlayarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre aracıyla takip ettiği yavru ayı ormanlık alana girerek gözden kayboldu. O anları ise cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan bir başka sürücü tarafından da Soğukpınar Beldesi’nin Kozköy mahallesine kadar inen ayı da yine cep telefonu ile görüntülendi.

Ayı popülasyonunun son yıllarda artış göstererek can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade eden Osman Geçal,” Daha önce kırsalda ayı kovanlarımıza zarar veren ayılar artık yerleşim yerlerine kadar inerek küçük ve büyükbaş hayvanlarımızı telef etmeye başladı. Son üç aylık süre içerisinde 25 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Arık kendi canımızdan da endişe etmeye başladık. Bu konuda yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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