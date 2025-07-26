Yavru köpeğe sopalı şiddet yürekleri sızlatmıştı! Cani hakkında yasal işlem başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yavru köpeğe sopalı şiddet yürekleri sızlatmıştı! Cani hakkında yasal işlem başlatıldı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yavru köpeğe sopalı şiddet görüntüleri yürekleri sızlatmıştı. Şiddet uygularken görüntülerde tespit edilen K.C.'ye, 71 bin 800 lira para cezası uygulanırken, hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Türkkeşlik köyünde dün akşam saatlerinde bir kişi, sopayla yavru köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İmranlı Belediyesi ekipleri köye giderek yaralı köpeği koruma altına aldı.

HEM KIRIĞI HEM DE İÇ KANAMASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hayvansever bazı gönüllüler tarafından belediyeden teslim alınan köpek, il merkezindeki bir veterinere getirildi. Tedavi altına alınan köpeğin bazı yerlerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri köpeğe şiddet uygulayan kişinin köyde yaşayan K.C., olduğunu belirledi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yavru köpeğe şiddet uygulayan K.C.'ye, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da hakkında yasal işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Sivas Valiliği "Söz konusu olay, ilimiz İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde meydana gelmiş olup, elindeki sopayla köpeğe defalarca vuran K.C. isimli şahıs, jandarma ekiplerimiz tarafından kısa sürede tespit edilerek hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.

Söz konusu şahsa 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından da yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan yavru köpek, gece saatlerinde İmranlı Belediyesi ekiplerince koruma altına alınmış, ardından hayvansever bazı gönüllüler tarafından sağlık durumu yakından takip edilmek üzere il merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine sevk edilmiştir. Hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında durmaya; doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını korumaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Yavru köpeğe sopalı şiddet yürekleri sızlatmıştı! Cani hakkında yasal işlem başlatıldı

Yavru köpeğe sopalı şiddet yürekleri sızlatmıştı! Cani hakkında yasal işlem başlatıldı

Yavru köpeğe sopalı şiddet yürekleri sızlatmıştı! Cani hakkında yasal işlem başlatıldı

Yavru köpeğe sopalı şiddet yürekleri sızlatmıştı! Cani hakkında yasal işlem başlatıldı

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