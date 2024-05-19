Yavru tavşanı şırıngayla besliyor

Kaynak: İHA
Yavru tavşanı şırıngayla besliyor
Tunceli’de ormanda alanda annesi tarafından terk edilen bir yavru tavşan bulan bir vatandaş, tavşanı şırıngayla süt vererek besliyor.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş Köyü’nde Özgür Yeğin isimli vatandaş tarafından bulunan yavru tavşan eve götürülerek bakıma alındı.

Yavru tavşanı şırıngayla verdiği sütle besleyen Yeğin, “3 gün önce annesi tarafından terk edilmiş tavşan yavrusu bulduk. Evimize getirip misafir ettik. Doğa güzelliklerle doludur. Daha önce de baykuş, sincap ve domuz yavrusu büyütüp doğaya salmıştım. Bunu da besleyeceğiz, büyüyünce yeniden doğal ortamına salacağız. Süt içmeye alıştı. Biraz da kaba koyup önüne indiriyoruz” açıklamasında bulundu.

aw207664-02.jpg

aw207664-01.jpg

Son Haberler
Otomobil alev alev yandı Yerel Haberler
Otomobil alev alev yandı
Bitlis’te otobüs şarampole yuvarlandı. Yaralılar var Yaşam
Bitlis’te otobüs şarampole yuvarlandı. Yaralılar var
Serdar Görel Atatürk tüccarlığı yapmaya devam ediyor Gündem
Serdar Görel Atatürk tüccarlığı yapmaya devam ediyor
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı Dünya
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı
Bursaspor'da utandıran görüntü Spor
Bursaspor'da utandıran görüntü
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi Yerel Haberler
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi Bilim
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi