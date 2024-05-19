Yavru tavşanı şırıngayla besliyor

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş Köyü’nde Özgür Yeğin isimli vatandaş tarafından bulunan yavru tavşan eve götürülerek bakıma alındı.

Yavru tavşanı şırıngayla verdiği sütle besleyen Yeğin, “3 gün önce annesi tarafından terk edilmiş tavşan yavrusu bulduk. Evimize getirip misafir ettik. Doğa güzelliklerle doludur. Daha önce de baykuş, sincap ve domuz yavrusu büyütüp doğaya salmıştım. Bunu da besleyeceğiz, büyüyünce yeniden doğal ortamına salacağız. Süt içmeye alıştı. Biraz da kaba koyup önüne indiriyoruz” açıklamasında bulundu.