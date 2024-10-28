Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti'yi kurdu: Ben bir iktidar hasmı değilim

İYİ Parti’den istifa eden eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce kurmuş olduğu siyasi partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ağıralioğlu'nın tanıtım toplantısı öncesinde parti destekçileri "Anahtar Partisi" etiketiyle çeşitli paylaşımlar yaptı. Parti’nin kuruluşunu kutlayan destekçiler, çok sayıda paylaşım yaptı. Öte yandan toplantı öncesinde parti binasının önünde buluşan kalabalık, Ağıralioğlu’nun yapacağı basın açıklamasını takip etti. Birçok kişi kapıların açılmasıyla salona giriş yaparken, yüzlerce insan da dışarıda bekledi.

"SİYASET BİZİM İÇİN NÖBET DEĞİŞİMİDİR"

Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, “Memleketin sorunları çözümsüz değil. Vaadimiz sorunlarıyla yüzleşen bir Türkiye. Ben bir iktidar hasmı değilim. Siyaset bizim için millet hizmetini görebileceğimiz nöbet değişimidir. Neyi koruyacağımızı biliyoruz. Muhafazakarlığın iktidarında, korunması gerektiği halde korunmayanları da biliyoruz. Biz Cumhuriyetin ikinci yüzyılına bolluk-bereketle girmiş olacaktık ama olmadı. Siyaset bizim için iktidarla bir bilek güreşi alanı değildir” ifadelerini kullandı.

KURUCULAR KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU

Ankara ATO Congresium'da tanıtım toplantısı düzenlenen Anahtar Partisi’nin kurucular kurulu üyeleri de belli oldu.

İşte o isimler:

Yavuz Ağıralioğlu

Adnan Süphanoğlu

Ahmet Baydaroğlu

Ahmet Ali Kaplan

Ahmet Murat Hatabay

Ahmet Onur Yazıcıoğlu

Akif Turaç

Alaatin Karamert

Ali Çelik

Ali Burak Doğan

Ali Işıner Hamşioğlu

Alper Tatlı

Alper Dursun Şağban

Alperen Dicle

Avni Naci Doğan

Ayhan Erel

Ayhan Çambel

Aysel Kırali

Aysun Öcal

Begüm Pekcan

Bener Güngör

Beril Gümüş

Bilgehan Bayramoğlu

Burcu Zeybek

Burhan Aygün

Burhanettin Gökhan Eşeli

Cem Cebir

Cemalettin Gürler

Doğan Öztaşkın

Ebru Avcı Başaran

Ekrem Şentürk

Elif Tükenmez

Elif Uzel Kurucu

Emine Küçükali

Emre Görmez

Emre Furkan Oruç En

Enes Malik Saran

Enver Demirpolat

Erhan Oktay

Erkan Güneş

Ernail Akbulut

Ertuğrul Ülker

Fatih Yalçın

Fatih Arslan

Fatin Rüştü Kayıran

Fatma Ceren Taşdemir

Fethi Ayan

Fikret Aslan

Fuat Geçen

Gültekin Cavlı

Hacı Mevlüt Zavlak

Hakan Çağlar Erürker

Hakan Sarı

Halil Özşavlı

Halil İbrahim Abdik

Hasan Hüseyin Demiröz

Hasan Sami Özvarinli

Hatice Ceren Yılmaz

Hatice Kübra Yüksel

Hayrettin Mermer

Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş

Hulusi Aksu

Hüseyin Balcı

Hüseyin Çakır

Hüseyin Sezgi

İbrahim Önal

İdris Ahmet Çakır

İsmail Burçin Öğüt

Kamil Karataş

Kenan Güvenç

Köksal Kurç

Lusin Kirkoryan

Mahmut Münir Güzel

Mahmut Saklı

Mazhar Gökhan Özdemir

Mehmet Akıncı

Mehmet Ali Gül

Mehmet Batu Müftüoğlu

Mehmet Ejder Demir

Mehmet Gümüş

Mehmet Zeki Iscan

Mehtap Nazan Göktaş

Memduh Atalay

Melek Güney

Muhammed Fatih Danış

Muhammed Hakan Tanrıöver

Muhammet Kayhan

Murat Albayrak

Murat Bünyamin Çatal

Murat Karataş

Murat Özcan

Murat Tekin

Murat Uçar

Murtaza Karanfil

Musa Malik Yıldırım

Mustafa Arslan

Mustafa Can

Mustafa Seyhan Topaloğlu

Mustafa Şahin

Mustafa Uysal

Nadir Dalli

Nalan Oğuz

Necip Yavuz

Nigar Ayyıldız

Nihal Ağca

Nurettin Kalkan

Nüsret Cömert

Oğuz Sadık Aydos

Oğuzhan Bilgin

Orhan Kayhan

Ömer Sarıoğlu

Özcan Güngör

Özcan Hacıhasanoğlu

Özkan Görgütü

Recep Kök

Rızvan Aksoy

Sabahattin Aday

Salih Yılmaz

Samet Enes Öztürk

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağıralioğlu, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimine burada başlayan Ağıralioğlu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayarak siyaset bilimi ve halkla ilişkiler alanlarına ilgi duydu. Öğrencilik döneminde sosyal etkinliklerde yer alarak liderlik becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

SİYASİ HAYATI

Ağıralioğlu, 2000’li yılların başlarında siyasete adım attı ve 2002 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı. Bu süreçte, MHP’nin gençlik kollarında etkin görev alarak toplum sorunlarına karşı çalıştı.

MHP DÖNEMİ

2011 yılında MHP’den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Meclis'te ilk yıllarında partisi adına çeşitli komisyonlarda çalışarak terörle mücadele, ekonomi ve toplumsal adalet gibi konularda görüşler sundu. Zamanla MHP içinde dikkat çeken bir isim haline gelen Ağıralioğlu, parti içindeki tartışmalarda aktif bir rol üstlendi.

2020’li yıllarda, Ağıralioğlu’nun siyasi çizgisi belirginleşti ve bazı konularda farklı düşünceler ön plana çıktı. Ayrıca, sosyal medyayı etkili bir iletişim aracı olarak kullanarak düşüncelerini geniş bir kitleye ulaştırdı; Twitter ve Instagram gibi platformlarda aktif olarak görüşlerini paylaştı.

İYİ PARTİ DÖNEMİ

Ağıralioğlu, Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürüttü. 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapan Ağıralioğlu, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ve Millet İttifakı'nın HDP ile Kılıçdaroğlu'nun lehine anlaşmasına karşı çıkmıştı.

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan 28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi bulunduğu İYİ Parti'den istifa etmiştir.