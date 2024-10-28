Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti'yi kurdu: Ben bir iktidar hasmı değilim

İYİ Parti’den istifa eden eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce kurmuş olduğu siyasi partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Ağıralioğlu'nın tanıtım toplantısı öncesinde parti destekçileri "Anahtar Partisi" etiketiyle çeşitli paylaşımlar yaptı. Parti’nin kuruluşunu kutlayan destekçiler, çok sayıda paylaşım yaptı. Öte yandan toplantı öncesinde parti binasının önünde buluşan kalabalık, Ağıralioğlu’nun yapacağı basın açıklamasını takip etti. Birçok kişi kapıların açılmasıyla salona giriş yaparken, yüzlerce insan da dışarıda bekledi.
"SİYASET BİZİM İÇİN NÖBET DEĞİŞİMİDİR"
Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, “Memleketin sorunları çözümsüz değil. Vaadimiz sorunlarıyla yüzleşen bir Türkiye. Ben bir iktidar hasmı değilim. Siyaset bizim için millet hizmetini görebileceğimiz nöbet değişimidir. Neyi koruyacağımızı biliyoruz. Muhafazakarlığın iktidarında, korunması gerektiği halde korunmayanları da biliyoruz. Biz Cumhuriyetin ikinci yüzyılına bolluk-bereketle girmiş olacaktık ama olmadı. Siyaset bizim için iktidarla bir bilek güreşi alanı değildir” ifadelerini kullandı.
KURUCULAR KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU
Ankara ATO Congresium'da tanıtım toplantısı düzenlenen Anahtar Partisi’nin kurucular kurulu üyeleri de belli oldu.
İşte o isimler:
Yavuz Ağıralioğlu
Adnan Süphanoğlu
Ahmet Baydaroğlu
Ahmet Ali Kaplan
Ahmet Murat Hatabay
Ahmet Onur Yazıcıoğlu
Akif Turaç
Alaatin Karamert
Ali Çelik
Ali Burak Doğan
Ali Işıner Hamşioğlu
Alper Tatlı
Alper Dursun Şağban
Alperen Dicle
Avni Naci Doğan
Ayhan Erel
Ayhan Çambel
Aysel Kırali
Aysun Öcal
Begüm Pekcan
Bener Güngör
Beril Gümüş
Bilgehan Bayramoğlu
Burcu Zeybek
Burhan Aygün
Burhanettin Gökhan Eşeli
Cem Cebir
Cemalettin Gürler
Doğan Öztaşkın
Ebru Avcı Başaran
Ekrem Şentürk
Elif Tükenmez
Elif Uzel Kurucu
Emine Küçükali
Emre Görmez
Emre Furkan Oruç En
Enes Malik Saran
Enver Demirpolat
Erhan Oktay
Erkan Güneş
Ernail Akbulut
Ertuğrul Ülker
Fatih Yalçın
Fatih Arslan
Fatin Rüştü Kayıran
Fatma Ceren Taşdemir
Fethi Ayan
Fikret Aslan
Fuat Geçen
Gültekin Cavlı
Hacı Mevlüt Zavlak
Hakan Çağlar Erürker
Hakan Sarı
Halil Özşavlı
Halil İbrahim Abdik
Hasan Hüseyin Demiröz
Hasan Sami Özvarinli
Hatice Ceren Yılmaz
Hatice Kübra Yüksel
Hayrettin Mermer
Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş
Hulusi Aksu
Hüseyin Balcı
Hüseyin Çakır
Hüseyin Sezgi
İbrahim Önal
İdris Ahmet Çakır
İsmail Burçin Öğüt
Kamil Karataş
Kenan Güvenç
Köksal Kurç
Lusin Kirkoryan
Mahmut Münir Güzel
Mahmut Saklı
Mazhar Gökhan Özdemir
Mehmet Akıncı
Mehmet Ali Gül
Mehmet Batu Müftüoğlu
Mehmet Ejder Demir
Mehmet Gümüş
Mehmet Zeki Iscan
Mehtap Nazan Göktaş
Memduh Atalay
Melek Güney
Muhammed Fatih Danış
Muhammed Hakan Tanrıöver
Muhammet Kayhan
Murat Albayrak
Murat Bünyamin Çatal
Murat Karataş
Murat Özcan
Murat Tekin
Murat Uçar
Murtaza Karanfil
Musa Malik Yıldırım
Mustafa Arslan
Mustafa Can
Mustafa Seyhan Topaloğlu
Mustafa Şahin
Mustafa Uysal
Nadir Dalli
Nalan Oğuz
Necip Yavuz
Nigar Ayyıldız
Nihal Ağca
Nurettin Kalkan
Nüsret Cömert
Oğuz Sadık Aydos
Oğuzhan Bilgin
Orhan Kayhan
Ömer Sarıoğlu
Özcan Güngör
Özcan Hacıhasanoğlu
Özkan Görgütü
Recep Kök
Rızvan Aksoy
Sabahattin Aday
Salih Yılmaz
Samet Enes Öztürk
YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?
Yavuz Ağıralioğlu, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimine burada başlayan Ağıralioğlu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayarak siyaset bilimi ve halkla ilişkiler alanlarına ilgi duydu. Öğrencilik döneminde sosyal etkinliklerde yer alarak liderlik becerilerini geliştirme fırsatı buldu.
SİYASİ HAYATI
Ağıralioğlu, 2000’li yılların başlarında siyasete adım attı ve 2002 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı. Bu süreçte, MHP’nin gençlik kollarında etkin görev alarak toplum sorunlarına karşı çalıştı.
MHP DÖNEMİ
2011 yılında MHP’den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Meclis'te ilk yıllarında partisi adına çeşitli komisyonlarda çalışarak terörle mücadele, ekonomi ve toplumsal adalet gibi konularda görüşler sundu. Zamanla MHP içinde dikkat çeken bir isim haline gelen Ağıralioğlu, parti içindeki tartışmalarda aktif bir rol üstlendi.
2020’li yıllarda, Ağıralioğlu’nun siyasi çizgisi belirginleşti ve bazı konularda farklı düşünceler ön plana çıktı. Ayrıca, sosyal medyayı etkili bir iletişim aracı olarak kullanarak düşüncelerini geniş bir kitleye ulaştırdı; Twitter ve Instagram gibi platformlarda aktif olarak görüşlerini paylaştı.
İYİ PARTİ DÖNEMİ
Ağıralioğlu, Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürüttü. 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapan Ağıralioğlu, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ve Millet İttifakı'nın HDP ile Kılıçdaroğlu'nun lehine anlaşmasına karşı çıkmıştı.
Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan 28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi bulunduğu İYİ Parti'den istifa etmiştir.