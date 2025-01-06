Yavuz Ağıralioğlu DEM Parti ile görüşecek mi? Basın toplantısında açıkladı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası başlayan sürece ilişkin konuşan Ağıralioğlu, “Daha önce çözüm süreci diye başlayan süreç, devletin, milletin çözülmesine sebep olmuştu. Güneydoğu Anadolu’da seçmen, size yüzde 50 oy veriyor. Bu yüzde 50 oy ‘biz bölünmek istemiyoruz, sizle beraberiz, asla ayrılmaya razı olmayacağız’ oyu demekken; size Kürtlerin verdiği bu makul oyu unutup, Kürtleri PKK'ya niye teslim etmeye karar veriyorsunuz?” diye sordu.

“RAKİPLERİNİZİ TARİF EDERKEN ‘BUNLAR DEMLENİYORLAR’ DEDİNİZ”

Çözüm sürecinde Kürtlere ‘size birtakım haklar vereceğiz ama bu hakları Öcalan’la konuşacağız’ denildiğini hatırlatan Ağıralioğlu, “Güneydoğu'yu kaybettiniz. Devlet silah bırakmaz. ‘Silahlar bırakılsın’ gibi bir saçmalığa devlet yönetimini kurban ettiğiniz için bırakılmış silahlarla şehit edildi evlatlarımız, gencecik çocuklarımız. Milletimiz şehirleri, sokakları kurtararak tekrar sizi devlet iradesiyle buluşturdu. Sonra seçimlere girdiniz. Seçimleri kazanmak için her yolu mübah gördünüz. Siyasi rakiplerinizi tarif ederken dediniz ki, ‘bunlar PKK'yla iş yapıyorlar, bunlar demleniyorlar’. Sizin rakibiniz olan Millet İttifakı'nı parmak sallayarak devamlı PKK'yla beraber olmakla, demlenmekle, Kandil'in uzantılarıyla Cumhurbaşkanlığı makamının pazarlığını yapmakla suçladınız. Bu suçlamalar içerisinde haklılık paylarınızın olduğuna, millet inanıp fakirliğe razı olup, yoksulluğa razı olup, ya paramız olmasa da vatanımız olsun diyen milletinizi yine utandırdınız, yine başardınız. Yine milletinizi unutmayı başardınız. Yine size oy veren fakirliğe katlanıp vatanını tutan evlatlarınızı utandırdınız. Yine Kürtlerinizi rencide ettiniz” diye konuştu.

“Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir” çıkışını yapan Ağiralioğlu, “Öcalan deyince Kürt demek Kürt’e hakarettir. Memleket yönetimini Öcalan'la istişare ederek yapmak, Türk devletine hakarettir, meclise, siyasete hakarettir. Şehide, şühedaya hakarettir. Ödenmiş 40 yıllık bedelde evlatlarını kaybetmişlere hakarettir. Uzuvlarını kaybetmiş, gözlerini kaybetmiş, ellerini, ayaklarını kaybetmiş, evlatlarınıza küfürdür” dedi.

"BİZİM KAPIMIZA DEM PARTİ GELEMEZ"

DEM Parti’nin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretler ile ilgili değerlendirmeler yapan Ağıralioğlu, “Bize randevu talebi gelmedi, gelmez. Onlar bizi bilirler. Bazı yerlerden randevu talep edilmeyeceğini bilir onlar. Biz randevu talep edecekleri insanlar değiliz onların. Bizim kapımıza DEM Parti gelemez. Bizim kapımıza Öcalan’a ‘sayın’ diyenler gelemez. Anahtar Parti’nin kapısına, çocuklarımızın katilini sevenler, övenler gelemez. DEM Parti ancak şöyle gelebilir; Öcalan’a ‘katil’ der gelir. PKK'ya terör örgütü deyip gelebilir. PKK'ya terör örgütü diyemeyen kimse gelemez. Öcalan’a katil diyemeyen kimse bizim kapımıza gelemez. Biz öyle her hevesin gelip kapısını çalıp, istediği gibi girip, istediği gibi gülüp, istediği şeyi söyleyip gidebileceği bir parti değiliz. Bizim kapımıza memleket, millet için kalbi atanlar gelebilir. Kapımıza 85 milyonu ailesi gibi görenler gelebilir. Devleti, milleti bir ve beraber etme hassasiyeti onlar gelebilir. Kimin kapısına gidiyorlarsa onlar hassasiyetlerini gözden geçirsinler. Tebessümlerinin hesabını bu millet onlara soracak. Biz devlet, millet düşmanlarına gülmedik Allah'a şükür. Bizim hissemize çocuklarımızın katilinden medet ummak düşmedi Allah'a şükür. Kapılarımıza, devletin, milletin düşmanları, evlatlarımızı katili gelmedi Allah’a şükür” ifadelerini kullandı.