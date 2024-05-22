Yavuz Ağıralioğlu kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Yavuz Ağıralioğlu kararını verdi
İYİ Parti’den istifa edip parti kuracağını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu’ndan yeni hamle geldi.

Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde partinin politikalarını gerekçe göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu bir süre siyasetten uzak kalmıştı.

31 Mart yerel seçimler öncesinde ise “Bu seçimde muhalefetin cenaze namazı kılınacak” ifadelerini kullanmıştı.

Ağıralioğlu son olarak katıldığı televizyon programında “Bugün seçim olsa CHP kazandığı belediyelerin yarısını kaybeder” sözleriyle tepki çekmişti.

Gazeteci Merve Kılıç’ın haberine göre, Yavuz Ağıralioğlu kuracağı yeni partinin genel merkez binasını tuttu.

Ağıralioğlu, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” dedi.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye büyük bir yükü olduğunu da kaydeden Ağıralioğlu, “Çalışan mekanizmayı bozdu. Partililiğin ayyuka çıkarıldığı memleketlerde huzur bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

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