Yavuz Ağıralioğlu'ndan AKP'yi kızdıracak açıklama

Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Partisinin 1. Olağan Kurultayı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ SİZİN RAHATINIZI BOZACAĞIZ"

Ağıralioğlu, “AK Parti sandığa ihtiyaç olan tarafı temsil etmiyor. AK Parti iktidarda 23 yıldır durduğu halde çözemediği sorunların mazeretini muhalefete ciro eden tarafı temsil ediyor. Sadece CHP'yi yenebilmiş, sadece iktidar koltuğunu koruyabilmişsiniz. Bu arada bizim hissemize 2002 yılında sizin söylediklerinizle parti kurabilme düştü. Şimdi sizin rahatınızı bozacağız. Oy verecek parti de, oy verecek adam da var diyebilen bir iradeye gidiyoruz biz” diye konuştu.

Ağıralioğlu, Kıbrıs’ta yaşanan son gelişmelere ilişkin de, “Kıbrıs'taki oldu bittileri umursayın. Suriye'deki oldu bittileri umursayın. Hiç kimse konuşmuyor. Türk devletler teşkilatımız var, Türk devletler teşkilatı konuşmuyor. Gözlemci statüsünde olanlarla dahil, Pakistan'la dahil, Türk Devletler Teşkilatı'nın beş üyesi Güney Kıbrıs kesimini büyükelçi düzeyinde tanıdı. Biz adada işgalci durumuna düştük konuşan yok. Güney Kıbrıs'ın dışişleri bakanı Kıbrıs bayrağıyla Suriye'de ağırlanıyor, konuşan yok” ifadelerini kullandı.

28 Ekim de kurulan ve 6 ay kadar bir sürede teşkilatlanmasını tamamlayan Anahtar Parti, 1 Olağan Kurultayını Ankara da bir otel de gerçekleştirdi. Kurultaya başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra Genel Merkez Gençlik ve Kadın Kolları başkanlığı, MYK Üyeleri, Kurucular Kurulu ve delegeler katıldı. Kurultay, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun açılış konuşmasından sonra basına kapalı olarak devam etti. Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

HER PARTİDEN BİR PARTİ DEĞİLİZ

“Anahtar Parti her partiden bir parti değil derken dilime dolandığım bir şey var. Biz her partiyiz. Biz memleketi adaletle kalkındırabiliriz diyenleriz. Biz cumhuriyeti halkla buluşturmaya iradesi yetenleriz. Biz milliyetçi bir hareket hassasiyetiyle bu mücadeleye girenleriz. Biz iyiliği bu toprakların pusulası biz bu memlekette sorunları çözme mesuliyetini memleketin devası biz memlekette bunları çözünce refahın, saadetin geleceğine olan inancı yol pusulası diyenleriz. Her partinin ismi etrafındaki mesuliyeti kendi mesuliyetin sayan. Her partinin çözmeyi vaat ettiği, çözersek memleket abat olur dediği her mesuliyeti Türk milletine, devletine, şehit olmuşla, gazi olarak mücadeleye devam etmişe başladık.

MİLLET PARTİ KAVGASINDAN YORULDU

Türk milleti parti kavgasından yoruldu. Türk milleti particilik etrafında yaşadığı sorunların çözülememesinden yoruldu. Anahtar Partili olmak ne demektir? Faslı başlıyor artık. Artık meydanlar, sokaklar bizim. Anahtar Partili olmak ne demek diyerek başlıyoruz. Anahtar Partili olmak, oy almak, mebus çıkarmak değildir. Bu kadar parti varken yeniden bir parti kurabilmek, yeniden başlayabilmek, yeniden deneyebilmek, daha iyisinin mümkün olduğunu gösterebilmek, sorun çözebilmek, duyabilmek, duyduğunu ifade edebilmek, ifade ettiğini sarıp sarmalayabilmek, memleketi ayağa kaldırabilmek için parti kurduk.

OYUN KURUCU OLACAĞIZ

20 Nisan'da bugün başlıyoruz. Esnafa dokunarak, köy köy gezerek, kapı kapı dolaşarak başlıyoruz. 20 Nisan'da yeniden başlıyoruz. Millet kendine gelsin. Devlet kendine gelsin. Vatan kendini bulsun. Memleket imkanları ayağa kalksın, bir ülkeyi ayağa kaldırabilsin diye başlıyoruz. Milletin hissesine zenginlik düşsün diye başlıyoruz. Bu kadarız diyenlere ne kadar olduğumuzu göstermek için başlıyoruz. O yüzden 20 Nisan bizim için yeni bir başlangıç. Geçmiş siyasi hafızalarındaki menfi tesislerin etkisiyle sorarlar. Ne yapacaksınız? Kimle beraber olacaksınız diye sorarlar. Oyun kurucu olacağız sonbaharda inşallah.

DÜŞMAN OLMUŞ DA SEVMEMİŞ KİMSE KALMADI

23 yıldır iktidarda her şeyi yapmak kudreti olan bir iktidar namzetinin rakibiyiz. Şu anda karşı karşıya olduğu toplumun en ciddi travmalardan bir tanesi sevmiş de düşman olmamış. Düşman olmuş da sevmemiş. Söylemiş de tersini söylememiş. Tersini söylemiş de düzünü toplamaya heves etmemiş hiç kimse kalmadı. Siyaset, millet ufkunu dağıtır. Siyasetçiler, millet derdini dağıtır. Sevgilerine itimat edilmez. Kavgalarına itimat edilmez. Dostluklarına itimat edilmez, düşmanlıklarına itimat edilmez. Beraberliklerine itimat edilmez. Bunlara güvenilmez denilen bir zamanda kuruldunuz. O yüzden zorlanıyorsunuz. O yüzden Türk siyaseti sizi hassasiyet koordinatlarımızda bir siyasi kadroyu bekliyor.

BABASININ TABUTUNA KOŞAN ÇOCUKLAR VAR!

Zamanında bugünkü müttefiklerin, zamanında birbirlerine ettikleri kem sözleri hatırlatıyorlar. Herkes birbirine atıyor. Devlet Bey bir şey söyleyince eski söylediğini, Tayyip Bey bir şey söyleyince eski söylediğini, DEM Parti'nin mecliste katilin temsilcisidir diye fotoğraflandıkları eskiden Kandil'de çocuklarımızın katilleriyle çekildikleri resimleri herkes birbirine atıyor. Şehitlerin cenazelerini almaya giden yakınlarına söyledikten sonra evlatlarının şehit olduğu hüzünler paylaşılıyor. Benim babam hangi tabutun içinde diye yedi şehidin içerisinde babasına doğru koşan, ay yıldızlı al bayrağının içinde eşitlenen şehitlerden babasını arayan evlatlarını videolar paylaştırıyoruz. Bugün terörist dediklerinden birini söylemişler, onlar paylaştırıyor. Bugün söylediklerini birini söylemişler, onlar paylaştırıyor. Bugün doğru diye dediklerine dün hakaret etmişler. Bugün hakaret ettiklerini sevmeye karar vermişler. Bugün onlar paylaşacak.

BİR TANE LEKEMİZ YOK

Allah’a hamd olsun; bizimle ilgili, benimle ilgili, siz daha önce Allah millet vatan bayrak düşmanlarını seviyordunuz, şimdi düşman oldunuz. Yahu eskiden hakaret ediyordunuz, şimdi berabersiniz diyebilecekleri bir tane lekemiz yok. Zannediyorlar ki; oy alma telaşına düştük. Zannediyorlar ki; 160 tane var, 1 tane de biz kuralım diye kurulduk. Hem öyle zannedenlere hem de bu milletin şerefli milletine niye kurulduğumuzu göstereceğiz.

KABAHATİNİZİ ÖRTMEK İÇİN ŞAL ETTİNİZ!

Siz kimsiniz diye soranlara biz bu devleti emanet bilenleriz diyeceğiz. Biz kimiz bilsinler. Memleketi 85 milyonu ailesi gibi bilenleriz. Doğru planlanınca 850 milyona yetecek bu memleketi yanlış yönettiğiniz için 85 bin kişiye yetemez hale getirdiğinizi bilenleriz. Başaramadınız. Her başarısızlığınızı 23 yıldır siz sevmekten başka kabahati olmayan milletinize bahane ettiniz. Bazen bayrağı bazen ezanı kendinize şal ettiniz. Kabahatlerinizi örtmek için onları şal ettiniz.

CHP İLE BİLEK GÜREŞİNE OTURMAKTAN VAZGEÇMİYORSUNUZ

Cezaevleri dolu. Hapishaneler dolu. Hapishaneler dolu olduğu için hafriyat boşaltma alanından dönüştürülerek çıkartılan kanunlardan illallah eylemesiniz. 600 bin hükümlüsü var. 400 bin mahcubu var memleketin. Bu tahterevalliye son veriyoruz. Bizim mesuliyetimiz. Bu memleketi zengin etmek için çok ufak bir şey yapmasına gerek yoktur siyasetin, yemesin yeter. Bu ülke herkese yeter. Çocuklarınızı memleketten göçmeye kurban etmişsiniz. Kala kala elimizde Cumhuriyet Halk Partisi'yle yapmaktan hiç sıkmadığımız bir kavga kalmış. 23 yıldır iktidardasınız. Her maharetsizliğiniz üzerinde CHP'yle bilek güreşine oturmaktan vazgeçmiyorsunuz.

SEBEBİ SİYASETÇİLER

Enflasyonun sebebi siyasetçilerdir. Faizin sebebi siyasetçilerdir. Eğitimdeki bozulmanın, adaletteki yozlaşmanın, bürokrasideki aşılmanın sebebi siyasetçilerdir. Ülkeye yatırım gelmiyor, sebebi siyasetçilerdir. Sınırlarımız kevgire döndü sebebi siyasetçilerdir. 4 milyon sığınmacı var, sebebi siyasetçilerdir. Sorun var da bu sorun siyasetçilerden değildir diyeceğimiz bir tane sorun yok bu memleketin. Bu kadar sözünde duramayın bu kadar vaat ettiklerimi milletlerden bulduramayan ona rağmen 25 yıl iktidarda kalmak sizin bizim çağrımız olmaz.

23 YILDIR MEMLEKET YÖNETİYOR ZANNEDERSİN İKTİDARA GELDİ

Sayın Cumhurbaşkanı dün doğum hastanesi açmış. Diyor ki memleketimizin durumu çok üzücü, ciddi bir beka sordular. Günaydın. 23 yıldır memleket yönetiyor zannedersin iktidara geldi. Şimdi biz diyoruz ki enflasyonu düşüreceğiz, işsizliği çözeceğiz. Tayyip Bey diyor ki bende çözerim. Biz diyoruz ki bu sınıra yeteriz, düşmana yeteriz. Tayyip Bey diyor ki ben de yeterim. Ya sen yetemedin diye biz partiyi kurmak zorunda kaldık. 2028 seçimleri diye gündemi var Tayyip Bey. Şimdi eksik olup da 28 alıp da şimdi çözemediğin neyi çözeceksin ki sen seçim konuşuyorsun? Şu anda neyin eksik ki? Şu anda yapmak istediğin şeylerden hangisini yapabilmek için hangi gücün eksik ki seçim konuşuyorsun? Muhalefeti ortadan kaldırsak, hiç muhalefete müsaade etmesek, sen memleketin tek partisi olsan, sen devlet olsan devlet sen olsan şimdi neyin eksik ki öbür seçim için hazırlık yapıyorsun? Sandık bize var. Milletin teveccühü desteği bize lazım.

RAHATINIZI BOZACAĞIZ

AK Parti sandığa ihtiyaç olan tarafı temsil etmiyor. AK Parti seçim kazanma tarafını temsil etmiyor. AK Parti iktidarda 23 yıldır durduğu halde çözemediği sorunların mazeretini muhalefete ciro eden tarafı temsil ediyor. CHP'yi yeniyoruz ya diyerek geçirdikleri bu 23 yılın hissemize düşürdükleriyle parti kurduk. Siz bir seçim CHP'yi yenmişsiniz, enflasyonu yenememişsiniz. Memleketin sorunlarını çözmek gerekirken CHP'yi yenebilmeye konsantre olabilmişsiniz. Sadece CHP'yi yenebilmiş, sadece iktidar koltuğunu koruyabilmişsiniz. Bu arada bizim hissemize 2002 yılında sizin söylediklerinizle parti kurabilme düştü. Şimdi sizin rahatınızı bozacağız. Oy verecek parti de, oy verecek adam da var diyebilen bir iradeye gidiyoruz biz.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI VURGUSU

Kıbrıs'taki oldu bittileri umursayın. Suriye'deki oldu bittileri umursayın. Hiç kimse konuşmuyor. Türk devletler teşkilatımız var, Türk devletler teşkilatı konuşmuyor. Gözlemci statüsünde olanlarla dahil, Pakistan'la dahil, Türk Devletler Teşkilatı'nın beş üyesi Güney Kıbrıs kesimini büyükelçi düzeyinde tanıdı. Biz adada işgalci durumuna düştük konuşan yok. Güney Kıbrıs'ın dışişleri bakanı Kıbrıs bayrağıyla Suriye'de ağırlanıyor, konuşan yok. Bu arada siyaset ne konuşuyor? Diploma konuşuyor. Birisi kendi uzlaşısı yaptı diye birine sitem ediyor. Öbürlerinin birisi de ülke uzlaşısı yaptınız. Birisi diyor ki siz yolsuzlukla itham ediliyorsunuz. Siz yolsuzlukla suçlanıyorsunuz. Onlar da diyorlar ki siz kendi yolsuzluk yaptığınız için aldığınız adamları yargılamadınız diyor.

YAKINLARINA GÖSTERDEĞİNİZİN ADI HİMAYEDİR

Kendi adamlarınıza dokunmadığınız için yaptıklarınıza itiraz ediyoruz. Yakına gösterdiğiniz adı himayedir. Rakibe, hasma gösterdiğiniz adı adalettir. Siyasetin bize yaşattığı bu siyasal iklim servisinde biz söyleyince bizimkine kem söz edebilirler. Öyle oluyor. Diyorlar ki size, ya siz terörist ülkeye inanmıyor musunuz? Terörist istemiyor musunuz? İstiyoruz. Teröristlere canını okuyalım istiyoruz. Kendi söylediklerinden bile utanmıyorlar.

SÖYLEMEYE UTANACAĞINIZ ŞEYLERİ YAPMAKTAN NİÇİN UTANMIYORSUNUZ?

Devlet Bey demese çözüm sürecini yapmış olmalarına rağmen vallahi AK Parti'den bir Allah’ın kulu diyemez bu lafları. Diyen terörist olurdu. Diyen parti kapatılırdı. Diyenden hikmet değil, diyenden zillet adlı olurdu. Bu yaptığınızı beğeniyorsanız, bu yaptığınızı seviyorsanız, doğru buluyorsanız 2023 seçimlerini kazanmak için organize ettiğiniz seçim kampanyalarınızda milletinize şöyle söyleyecektiniz. Madem beğeniyorsunuz yaptınız. Diyeceksiniz ki ‘Aziz milletim eğer bizi bir daha seçerseniz, biz Millet İttifakı'nın karşısında Cumhur İttifakı olarak sizin iktidarınıza talibiz. Şayet bizi seçerseniz İmralı’ya heyet göndermeyi düşünüyoruz’ diyeceksiniz. Vekaleti de öyle isteyeceksiniz. Yani bunun deli olsa söylemez. Bunu söyleyen seçimi kazanamaz. Bunu insan söylemeye utanır derdiniz. Ben de tam olarak onun için söylüyorum. Söylemeye utanacağınız şeyleri yapmaktan niçin utanmıyorsunuz siz?”