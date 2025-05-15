Yavuz Ağıralioğlu'ndan DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'a sert yanıt

DEM Partili Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını, artık Doğu ve Güneydoğu'da koruculara gerek kalmadığını söylemiş ardından "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" diye konuşmuştu.

Bakırhan'ın tepsi toplayan bu ifadelerine Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert yanıt geldi. Yavuz Ağıralioğlu "Devletin gücü, 41 yıl boyunca terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi yolunda mücadele eden korucuların sopasıdır." dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet ve millet varlığımızın devamı ve terörsüz Türkiye ideali için 41 yıldır cansiperane mücadele eden, şehitler veren, gazi olan korucularımız, güvenlik güçlerimiz gibi devletin namusudur. Hiçbir mücadele, müzakere namus üzerinden yapılmaz. Devlet, kendi varlığı için bedel ödemiş kimseyi sahipsiz bırakamaz! Devletin gücü, 41 yıl boyunca terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi yolunda mücadele eden korucuların sopasıdır. Nazikçe hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.