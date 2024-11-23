Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinden ilk istifa geldi! Bir isim Zafer Partisi'ne geçti

28 Ekim'de beraberindeki bir grup tarafından görkemli bir programla Anahtar Parti'yi kurduğunu açıklayan Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinden ilk istifa geldi.

Parti kurucuları arasında yer alan Ülkü Ayaydın, parti yöneticilerine ağır suçlamalar yaparak partisinden ayrıldı. Ayaydın, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne geçtiğini duyurdu.

Ayaydın’ın istifa metninin tamamı şu şekilde:

Günlerdir bir yanlışın düzeltilmesini büyük bir sabır ile beklememe rağmen herhangi bir düzeltme ve/veya ikaz yapılmadığını gördüğümden, bu açıklamayı yapmak benim için zaruri olmuştur.

Zira Başbuğumuzun dediği gibi «Ülkücü, ülkücünün öz kardeşidir» düsturu ile hareket edilmesi gerekmektedir. Sayın Anahtar Partisi Genel Başkanının, kuruluş aşamasında ülkemizi felaketlere sürükleyen mevcut iktidara bile siyasi etik, terbiye ve nezaket dili çerçevesinde mukabele etme hassasiyetinin doğrusu, yanlışı ne olursa olsun öncelikle başka siyasi partilerde dahi olsa Türk Milliyetçisi olduğu şüphe götürmeyen isimlere gösterilmesi önceliğimiz olmalıydı.

Bu son süreçte, bir parti yöneticisinin mevcut iktidarı överken, diğer parti yöneticisinin Ülkücülüğü ile tanınmış bir abimiz olan Sayın Lütfü Türkkan 'a yönelik nezaketsizliği ve Genel Merkezin bu duruma karşı sessizliği beni partide ki mevcudiyetimi sorgulamaya itmiştir.

AĞIRALİOĞLU'NA BAŞARILAR DİLEDİ

Bu sebeple, şeref duyarak büyük hayallerle üstlendiğim Anahtar Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğimi üzülerek kamuoyu ile paylaşıyorum. Kendisininde Türk Milliyetçiliğinden emin olduğum Sayın Yavuz Ağıralioğlu'na çıktığı yolda başarılar dileyerek, tüm Türk Milliyetçilerinin tek bir çatıda toplanması dileği ve hayali ile Sayın Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisinde siyasi hayatımı devam ettireceğimi sizlerle paylaşıyorum.

Tüm Dava Arkadaşlarıma Selam ve Hürmetlerimle...