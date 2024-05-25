Yayaya çarpan alkollü sürücü 500 metre ileride kaza yaptı

Bolu’nun Aktaş Mahallesi Öney Sokak’ta meydana gelen olayda, Taşhancılar Caddesi’nde ters yönde seyir halinde ilerleyen Esra Ç.’nın kullandığı 14 AAJ 075 plakalı otomobil, Öney Sokak’ta kontrolünü kaybederek, kaldırımda yürüyen yaya V.G.’ye hızla çarptı.

V.G. isimli kadın olay yerinde yaralanırken, Esra Ç. ve yanındaki arkadaşı Elif K. otomobil ile olay yerinden kaçtı. Otomobil, 500 metre ileride bu kez park halindeki bir araca hızla çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen polis, sürücü ve arkadaşını gözaltına aldı. Yaralı V.G. ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

POLİSE KİMLİK VERMEMEK İÇİN DİRENDİ, ARKADAŞI DA GAZETECİYE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Otomobil sürücüsü Esra Ç ve arkadaşı Elif K., polis ekiplerine kimlik vermemek için direnip olay çıkardı. Polis ekiplerinin çabası sonrası 2 kadının da kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan alkol testinde sürücü Esra Ç.’nin 2,49 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu esnada, Elif K., görüntü çeken gazetecinin üzerine yürüyüp saldırmaya kalktı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri Esra Ç.’nin ehliyetine el koyarken, alkollü otomobil kullanmaktan da 6 bin 439 TL para cezası kesildi. 2 kadın, ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.