Yaya geçidi üzerindeyken araç çarpan kadın öldü

Kaynak: DHA
Yaya geçidi üzerindeyken araç çarpan kadın öldü

Ordu'daki trafik kazasında yaya geçidinde otomobilin çarptığı 59 yaşındaki Nadire Karaca yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından otomobil sürücü kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatsa ilçesi Bolaman yakınlarında oldu. Samsun- Ordu karayolu üzerinde Ordu yönünde seyreden A.K. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Nadire Karaca’ya çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Karaca, havada takla atarak yere düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Nadire Karaca’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 çocuk annesi Karaca’nın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri, Karaca’ya çarpıp kaçan sürücü A.K.'nın yakalanması için arama çalışması başlattı.

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