Yaya geçidinde arabanın küçük kız çocuğuna çarpma anları kamerada

Kaynak: İHA
Yaya geçidinde arabanın küçük kız çocuğuna çarpma anları kamerada
Sakarya'da yaşanan trafik kazaları, dikkatsiz sürücüler ve trafik kurallarının ihlali sonucu gerçekleşti ve bu anlar Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Bir yaya geçidinde, yolun sağ tarafını kontrol ederken yürüyen küçük bir kız çocuğuna bir otomobilin çarptığı anlar, kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Sakarya'daki bu trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından belgelendi ve Mart ayında gerçekleşen üç farklı kaza, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı.

Kazaların, sürücülerin kural ihlalleri ve dikkatsizlikleri sonucunda meydana geldiği tespit edildi.

Kaydedilen görüntülerde, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde, yolun sol tarafını kontrol ettikten sonra yaya geçidinden geçmeye başlayan küçük bir kız çocuğuna bir otomobilin çarptığı anlar dikkat çekti.

Diğer iki kaza ise kavşaklarda gerçekleştiği görüntülerle ortaya çıktı.

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