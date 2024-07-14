Yaya geçidindeki çocuklara araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Yaya geçidindeki çocuklara araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin Artuklu'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki Orhan Kemal D. ise yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, akşam üstü Artuklu'da Vali Ozan Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsü öğrenilemeyen araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuklar çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla hemen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan İbrahim Halil Bumanhan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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Diğer çocuğun ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada sürücü ise polisler tarafından gözaltına aldı.

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