Yaya geçidindeki çocuklara araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam üstü Artuklu'da Vali Ozan Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsü öğrenilemeyen araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuklar çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla hemen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan İbrahim Halil Bumanhan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Diğer çocuğun ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada sürücü ise polisler tarafından gözaltına aldı.