Yaya geçidindeki kadına otomobil çarptı. Kaza saniye saniye kaydedildi

Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Manavgat Hükümet Konağı üzerindeki yaya geçidinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Çakalderesi istikametine seyir halindeki Mehmet Çelik’in kullandığı 07 BLM 150 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen bir kadına çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Figen Urgancı, olay yerinin yakınındaki özel hastanenin sağlık ekibinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Urgancı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"ÇARPMA ANI KAMERADA"

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, aşırı hızlı olduğu tespit edilen otomobilin çarpması sonucu talihsiz kadın havaya fırlayarak metrelerce ileriye düşerken, yanında bulunan oğlu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.