Yaya geçidinden geçerken bir anda otomobil çarptı. O anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde,Akıncılar Caddesi girişinde yaya geçinden yolun karşısına geçen 59 yaşındaki Sevginaz K.'ya, Salih Omurtak Caddesi’nden Akıncılar Caddesi’ne sapan otomobil çarptı.

Sevginaz K. çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevginaz K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayanın bir süre başında duran sürücü ise daha sonra olay yerini terk etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.