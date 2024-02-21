Yayalara ayrılan kaldırıma çıkan taksiciye ceza

İstanbul'un Avcılar ilçesi Haramidere Ambarlı Yolu üzerinde geçen pazartesi günü bir taksici, yayalara ayrılan kaldırıma çıkararak ilerledi.

Taksi sürücüsünün tehlikeli anları, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, taksi sürücüsünün M.K.K. isimli şahıs olduğunu belirledi.

Yakalanan şahsa çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 TL idari paraca cezası kesilirken, taksi sürücüsüne TCK “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.