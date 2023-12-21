Yayalara çarpıp arkasına bakmadan kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi’nde dün akşam saatlerinde; yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ü.D. ve M.Y.B. isimli iki yayaya otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce havaya uçarak yola savrulması sonucu kanlar içerisinde kaldı. İki yayayı ağır yaralayan otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.



Tedavi altına alınan iki yaralıdan biri olan M.Y.B. isimli yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü ise yaklaşık 1 saat sonra otomobiliyle yakayı ele verdi. İfade işlemleri için sürücü karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.