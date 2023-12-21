Yayalara çarpıp arkasına bakmadan kaçtı

Kaynak: İHA
Yayalara çarpıp arkasına bakmadan kaçtı
Pamukkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yaya çarpıp ağır yaralayan sürücü olay yerinden kaçtıktan sonra yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi’nde dün akşam saatlerinde; yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ü.D. ve M.Y.B. isimli iki yayaya otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce havaya uçarak yola savrulması sonucu kanlar içerisinde kaldı. İki yayayı ağır yaralayan otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan iki yaralıdan biri olan M.Y.B. isimli yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü ise yaklaşık 1 saat sonra otomobiliyle yakayı ele verdi. İfade işlemleri için sürücü karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

aw102777-02.jpg

aw102777-03.jpg

aw102777-04.jpg

aw102777-05.jpg

aw102777-06.jpg

aw102777-07.jpg

Son Haberler
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı Spor
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir” Gündem
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir”
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı Dünya
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti Gündem
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı Gündem
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı