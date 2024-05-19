Yayaya çarpan motokurye kaçtı

Edinilen bilgiye göre, kızı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir motokurye çarptı. Motokuryenin çarptığı S.T., savrularak yere düşerken, kuryenin kullandığı motosiklet park halindeki trafik ekibine ait polis aracına çarptı. Kazada S.T. ağır yaralanırken, şans eseri kurtulan kızı sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan S.T.'ye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Kazanın ardından sinir krizi geçiren S.T.'nin kızı ise çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.T.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası büyük şaşkınlık yaşayan motokurye kısa süre sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kazaya karışan motokuryeyi yakaladı.