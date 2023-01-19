19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vicdansız sürücü, yayaya çarparak öldürdü otomobilini bırakıp kaçtı

Vicdansız sürücü, yayaya çarparak öldürdü otomobilini bırakıp kaçtı

Tekirdağ'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ömer Faytoncu (63), yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü ise aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 23:25
Takip Et

Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

Vicdansız sürücü, yayaya çarparak öldürdü otomobilini bırakıp kaçtı
+
Aa
-

(DHA) - Kaza, saat 21.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu'ya, iddiaya göre hızla gelen 33 AEZ 55 plakalı otomobil çarptı. Faytoncu, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Faytoncu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Faytoncu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
2
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
3
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
4
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
5
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Fenerbahçe'nin kupa 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
6
﻿Fenerbahçe'nin kupa 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
﻿Fenerbahçe'nin kupa 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
﻿Gaziantep'te başkanlığa Tolga Batallı sesleri
7
﻿Gaziantep'te başkanlığa Tolga Batallı sesleri
﻿Gaziantep'te başkanlığa Tolga Batallı sesleri
﻿Yolsuzluktan tutuklanan Yunan vekil Kaili'nin tutukluluk hali devam edecek
﻿Yolsuzluktan tutuklanan Yunan vekil Kaili'nin tutukluluk hali devam edecek
﻿Yolsuzluktan tutuklanan Yunan vekil Kaili'nin tutukluluk hali devam edecek
﻿Hindistan: Pakistan ile müzakereler için elverişli ortam gerekiyor
﻿Hindistan: Pakistan ile müzakereler için elverişli ortam gerekiyor
﻿Hindistan: Pakistan ile müzakereler için elverişli ortam gerekiyor
﻿ABD'de 160 kilometre hızla araç kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü
﻿ABD'de 160 kilometre hızla araç kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü
﻿ABD'de 160 kilometre hızla araç kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü
﻿Ankara’da bina girişinde göçük meydana geldi, 19 daire tahliye edildi
﻿Ankara’da bina girişinde göçük meydana geldi, 19 daire tahliye edildi
﻿Ankara’da bina girişinde göçük meydana geldi, 19 daire tahliye edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.