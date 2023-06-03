Yayaya yol veren otomobile çarptı

İlk kaza, Karabük-Safranbolu Karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. İ.Ö. sevk ve idaresindeki 57 BJ 270 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. idaresindeki 78 BY 909 plakalı otomobile çarptı.

Yayaya yol veren otomobile çarptı

(İHA) Çarpmanın şiddetiyle ilerleyen otomobil, C.Ö. idaresindeki 34 FIA 815 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada sürücülerden M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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YAYAYA YOL VERMEK İÇİN BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI

İkinci kaza Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği ve plakası öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, yayaya yol vermek için bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Maddi hasarın oluştuğu kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

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