Yayaya yol veren polise saldırdılar. Arka arabadan inip camlara vurdular. İstanbul'da magandalıkta son nokta

Kaynak: AA
Yayaya yol veren polise saldırdılar. Arka arabadan inip camlara vurdular. İstanbul'da magandalıkta son nokta
Bağcılar'da bir şahıs, yayalara yol veren ve polis olduğunu belirten sürücüye hakaretler edip aracına vurdu.

Bağcılar’ın Çınar Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen polis memuru H.İ.K. arkasındaki sürücü tarafından yaya geçidinde durduğu için tehdit edilerek, aracına vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olaya karışan şüpheli kişilerin F.Y. ile oğlu E.Y. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

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"POLİS OLSAN NE YAZAR?"

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen F.Y tutuklandı, oğlu E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, H.İ.K'nin yaya geçicindeki kişilere yol vermek için durması sebebiyle arkasında seyreden araçtan inen şüpheliler tarafından tepki gösterilmesi, hakaret edilip aracının yumruklanması yer aldı.

Görüntülerde, polis olduğunu ifade eden H.İ.K'ye, şüphelilerden F.Y'nin "Polis olsan ne yazar?" diyerek hakaret edip aracına vurduğu görülüyor.

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