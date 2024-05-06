Kavgayı ayıran polise kafa attı

Kaynak: DHA
Kavgayı ayıran polise kafa attı
İzmir’de ‘Yunuslar’ olarak bilinen Motosikletli Polis Timi polisleri iki kişi arasındaki kavgayı kavgayı ayırmaya çalışırken saldırıya uğradı. Kavga sırasında bir saldırgan kasklı bir polis memuruna kafa attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu anbean kaydedildi.

Olay, gece yarısı 01.00 civarında Bornova’nın Küçükpark Meydanı’nda meydana geldi. İki kişi arasında çıkan ve nedeni belirsiz olan kavgayı gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis memurları, kavgayı ayırmayı çalıştı.

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KASKLI POLİSE KAFA ATTI

Bu sırada, kavgaya karıştığı belirlenen 25 yaşındaki E.O.D. isimli şahıs, polis ekipleriyle gergin anlar yaşadı. E.O.D gözaltına alınmak üzereyken, yanında bulunan ve kasklı olduğu anlaşılan bir Motosikletli Polis Timi üyesine kafa attı.

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O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, müdahale etmeye çalışan diğer polis memurlarına da yumruk atmaya çalıştığı görüldü.

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POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınan E.O.D., polis merkezine götürüldü. Saldırıya uğrayan polis memurlarının, E.O.D. hakkında şikayetçi oldukları bildirildi.

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