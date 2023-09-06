Yayla gölünde balık ölümleri

Bolu’da Kol köyü yaylasında bulunan gölde balık ölümleri yaşandı.

KAYNAK: İHA
Yayla gölünde balık ölümleri

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kol köyünün yaylasında bulunan gölün kenarına piknik yapmak için gelen vatandaşlar, kıyıya vuran ölü balıklarla karşılaştı.

aw024566-02.jpgVatandaşlar, durumu köy muhtarı Naim Sarıer’e bildirdi. Balık ölümlerinin yaşandığı göle giden Sarıer, İl Tarım Müdürlüğüne bilgi verdi. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklar ve gölden numune alarak inceleme başlattı.

aw024566-03.jpgYapılan incelemelerde balık ölümlerinin herhangi bir zehirlenme sonucu değil, gölü besleyen kaynakların kesilmesi nedeniyle oksijensizlikten yaşandığı belirlendi.

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