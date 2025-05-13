Yaylada feci kaza, çift araçta sıkıştı! Ekipler saniyelerle yarıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yaylada feci kaza, çift araçta sıkıştı! Ekipler saniyelerle yarıştı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde UTV aracı şarampole devrildi. Sürücü ve yanındaki eşi yaralandı. Arazinin dik ve eğimli olması sebebiyle ekipler yaralılara ulaşmakta güçlük çekti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Eşi Merve Gözükatı Koldemir'le (29) birlikte toprak yolda gezintiye çıkan Şaban Koldemir (29) idaresindeki UTV arazi aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Koldemir çifti yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaylada feci kaza, çift araçta sıkıştı! Ekipler saniyelerle yarıştı

EKİPLER YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Arazinin dik ve eğimli olması sebebiyle ekipler yaralılara ulaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin kurdukları vinç ve halat yardımıyla kurtarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çiftin vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaylada feci kaza, çift araçta sıkıştı! Ekipler saniyelerle yarıştı

Yaylada feci kaza, çift araçta sıkıştı! Ekipler saniyelerle yarıştı

Yaylada feci kaza, çift araçta sıkıştı! Ekipler saniyelerle yarıştı

Yaylada feci kaza, çift araçta sıkıştı! Ekipler saniyelerle yarıştı

Yaylada feci kaza, çift araçta sıkıştı! Ekipler saniyelerle yarıştı

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