Yaylada üzerlerine yıldırım düştü

Konya’nın Karapınar ilçesi Çukurca Yaylası'nda üzerlerine yıldırımı düşen Afgan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaylada üzerlerine yıldırım düştü

(İHA) Olay, Karapınar ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Çukurca Yaylası mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, tarlalarda çalışan Afganistan uyruklu 2 kişinin üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahıslardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi, diğer kişi ise yaralandı.

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Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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