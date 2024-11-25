Yaylalardan indirilen koyun sürüsü tipiye yakalandı

Kaynak: İHA
Yaylalardan indirilen koyun sürüsü tipiye yakalandı

Erzincan'da yayladan köye götürülen koyun sürüsü, geri dönüş yolunda yüksek kesimli güzergâhta yağan kar ve tipiye yakalandı.

Ülkeye beklenen kış erken geldi. Kış şartlarının zor geçtiği Doğu Anadolu'da bundan nasibini aldı. İlkbaharda Erzincan'ın ilçelerinden yaylalara çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı. Şavak aşiretine ait sürü, kar altında kaldı.

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Yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti.

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Sürü sahibi, "Aniden bastıran kar çobanlarımızın ve hayvanlarımızın yaylada mahsur kalmasına neden oldu. Hayvanlarımızı köye indirmek için çobanlarımıza yardım etmeye geldik. Kar 60 cm'yi buldu. Yıllar sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

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