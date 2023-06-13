Yaz ayında 3 metrelik karla mücadele ediyorlar

Haziran ayının ortasına yaklaşmamıza rağmen hala bazı illerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kars'ın Selim ilçesinde de kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla yollarının açılması için çalışmalara devam ediliyor.

Yaz ayında 3 metrelik karla mücadele ediyorlar

(AA) İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyu yürüttükleri yoğun karla mücadele çalışmalarını, haziran ayında da yüksek rakımlı yayla yollarında sürdürdü.

Geçen hafta Selim ilçesine bağlı Akçakale köyü yaylası ile Allahuekber Dağı Şehitliği'ne giderek yaklaşık 2 bin 700 rakımlı yolda çalışma yapan ekip, bugün de Tuygun köyü yayla yolunun açılması için çalışma başlattı.

KAR 3 METREYİ BULDU

Yolda, 2 kepçe ve 1 greyder ile 3 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, 2 bin 600 rakımdaki Tuygun köyü yayla yolunu da ulaşıma açarak bu sezonki karla mücadelesini sonlandırmak istiyor.

Ekibin iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.

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