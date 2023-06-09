Yaz aylarında artıyor. Kulak enfeksiyonlarına karşı 7 etkili önlem

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Dış kulak enfeksiyonlarında yaz aylarında artış yaşandığını belirten Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arif Ulubil, kulaklarımızda birçok soruna davetiye çıkaran yaz risklerine karşı uyarılarda bulundu ve bu risklere karşı alınması gereken 7 etkili önlemi açıkladı.

Yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açılırken enfeksiyonlar tatilleri zehir ettiği bildirildi. Özellikle kulak sağlığı açısından bazı önlemlere dikkat etmek sorunların önüne geçebildiğinin altı çizildi.

İşitme görevinin yanı sıra vücudun dengesini sağlamada da çok önemli bir rol oynayan, vücudumuzun en karmaşık organları arasında yer alan kulaklarımız özellikle yaz aylarında önemli risklerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

KULAK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 7 ETKLİLİ ÖNLEM

-KBB Uzmanı Prof. Dr. Arif Ulubil yazın kulak sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor;

-Havuzun ve denizin temiz olmasına dikkat edin.

-Duş veya yüzme sonrası kulaklarınızı kurutmaya çalışın çünkü kanaldaki nem enfeksiyona zemin hazırlayabiliyor.

-Kulaklarınızı deniz veya havuzdan sonra bir havlu veya saç kurutma makinesi ile kurutun.

-Mevcut bir kulak zarı probleminiz yoksa kulak tıkacı kullanmayın. Aksi taktirde kulak tıkacı hem kulağın havalanmasını bozabilir hem de sert tıkaçlar dış kulak yolu cildine zarar vererek enfeksiyon riskini artırabilir.

-Bonenizin çok sıkı olmamasına dikkat edin.

-Kulağınızda tıkanıklık veya basınç hissettiğinizde rahatlamak için kesinlikle kulak çubuğu kullanmayın.

Herhangi bir sorunda gelişigüzel uygulamalardan kaçınıp mutlaka hekime başvurun.