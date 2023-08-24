Yaz aylarında burun ameliyatı sonrası dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Deniz Avcı, Yaz aylarında burun ameliyatı sonrası güneşe dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında burun ameliyatı sonrası dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Deniz Avcı, yaz aylarında burun estetiği ameliyatlarının sorunsuz bir şekilde yapılabileceğini belirterek, ameliyat sonrası sağlıklı iyileşme açısından güneşe dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Avcı, “Hastalarımız, dikkat etmeleri gerekenleri uyguladığı sürece uygun bir ameliyat planlaması ile yaz mevsiminde gönül rahatlığı ile ameliyatlarını yaptırabilirler. Toplumda sık duyduğumuz burun ameliyatları yazın yapılmaz düşüncesi kesinlikle doğru değildir” sözlerini söyledi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Deniz Avcı, yaz aylarında burun ameliyatı yaptırmanın tıbbı açıdan bir engel taşımadığını, ameliyat sonrası sağlıklı bir iyileşme süreci için güneşten kaçınılması gerektiğini belirterek özellikle ilk 3 ay gözlük kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI NEDİR?

Burun estetiğinde (rinoplasti) yapılan işlem kıkırdak ve kemiklerin yapısını değiştirerek buruna yeniden şekil vermek. Daha estetik burun şekli oluşturmak için bazen kemikleri ve kıkırdakları kesmek, bazen de tam tersine eksik yerlerini tamamlamak ve şekillerini değiştirmek gerekiyor.

Rinoplasti yada estetik burun ameliyatını estetik cerrahinin en zor ve bilinmezleri en fazla olan ameliyatı kabul etmek çok doğru olur.

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