Yaz başlamadan kış geldi. Mayıs ayının son günü beyaza büründü

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve dolu yaşamı adeta felç etti.

Saat 10.30 civarında başlayan yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi. Vatandaşlar yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar apartman girişlerine ve dükkanların tente altlarını girerek korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklar kısa süre içinde beyaza büründü.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası, kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Doğan Karaçam, yaz başlamadan kışın geldiğini söyleyerek, "Kar yağışı bitiyor, dolu yağıyor, dolu bitiyor kar yağıyor. Bu yaz ne zaman gelecek bu memlekete gelecek. Ne olacak bizim halimiz. Haziran ayı geldi ama halen daha dolu, kar ve tipiyle mücadele ediyoruz. Halen daha doğal gaz yakıyoruz. Bu ne zulüm" dedi.