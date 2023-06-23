Yaz geldi. Uzmanı açıkladı. D vitami için ne kadar güneşlenme yetiyor?

DHA'nın haberine göre; Yaz aylarında cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgi veren Dermatoloji Bölümü Uzman Dr. Arzu Gökdemir Yanardağ, cildi nemlendirmenin koruyucu bir bariyer oluşturduğuna dikkat çekerek, güneş kremi ve nemlendiricinin öneminden bahsetti

Yanardağ, “Kuru cilt her türlü dış faktöre karşı savunmasızdır. Cildi nemlendirmek koruyucu bariyer tabakayı destekler, Güneşin kurutucu ve leke yapıcı etkisine karşı korur. Güneşin zararlı etkileri sadece lekelenmelerle de sınırlı kalmayarak boyut çok daha ağır olacaktır. Cilt lekelerini artırır, benlerde değişikliğe neden olur, kanserojen etki gösterir. Sonradan oluşan benlerin en önemli etkenlerinin başında güneş ışınlarından gelmektedir. Sonradan oluşan benlerin gelişiminde kalıtsal zeminin yanı sıra en önemli etken güneş ışığıdır. Özellikle kısa sürede alınan yüksek doz güneş ışını ve oluşan güneş yanıkları ben artışını hızlandırdığı gibi kanserleşme olasılığını da artırır” diye konuştu.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ SIRALADI

Dr. Yanardağ, güneş kremlerinin içeriğinin yanı sıra geniş spektrumlu olması gerektiğini söyleyerek, “Güneş kremlerinin SPF değeri sadece ultraviyole ışınlarına karşı koruma ölçüsüdür. Son zamanlarda yapılan araştırmalar ultraviyole ışınlarının da cilt kanseri ve kırışıklıklara neden olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla sadece yüksek faktörlü güneş kremi kullanmak yeterli değildir. Ultraviyole ışınları ciltte yanıklara neden olmasa da bu zararlı ışınların cilt tabakasının derinlerine nüfuz etmektedir. Hem ultraviyole hem UVB koruması olan geniş spektrumlu güneş koruyucuları tercih etmek gerekir. Daha yüksek faktör sizi güneşten daha iyi koruyacağı anlamına gelmez. Daha uzun koruyacağı anlamına gelir. Yaz aylarında güneş koruyucularının sık sık yenilenmesi gerekir. 2 saatte bir güneş kreminizi yenilemeniz önerilir. Eğer denizde zaman çok geçiriyorsanız ya da vücudunuz sık sık suyla temas ediyorsa her saat başı kreminizi yeniden sürmenizi öneririz” dedi.

‘D VİTAMİNİ KEMİK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ’

Güneş ışınlarından vitamin almak için uzun süre maruz kalmak gerekmediğini de ifade eden Dr. Yanardağ, “Güneş, D vitamini yapımını destekleyerek kemik sağlığı için önemlidir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar, D vitamini sentezi için 15 dakika güneşlenmenin yeterli olduğunu göstermiştir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için beslenme ve sıvı tüketimi de büyük önem taşımaktadır. Güneşe karşı koymamızı sağlayacak antioksidan vitamin ve minerallerin en etkilileri; A, C ve E vitaminleri ile çinko ve selenyumdur. Dört ana besin grubu olan et ve ürünleri, süt ve ürünleri, tahıl ürünleri ve sebze-meyveyi yeterli miktarda tüketmek önerilir. Bu şekilde besinsel ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan bedenimiz güneşin zararlı etkilerinde maksimum dayanıklılığa sahip olur” diye konuştu.