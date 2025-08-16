Yaz sıcağında cildinizi güneşten korumanın sırlarını uzmanlar anlattı

Yaz mevsimi, sıcak günler ve açık hava aktiviteleriyle keyifli bir dönem olsa da, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki zararlı etkileri alarm verici boyutlara ulaşabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, yaz aylarında cilt bakımına özen gösterilmezse ciddi sağlık sorunlarının kapıda olduğunu vurguladı.

Cilt kanseri, erken yaşlanma ve pigmentasyon gibi sorunlara karşı alınabilecek önlemler, uzman görüşleriyle birleştiğinde daha da önem kazanıyor.

GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİ BİLİMSEL MERCEK ALTINDA

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak, cilt kanseri vakalarının %90’ından sorumlu. Özellikle melanoma, en ölümcül cilt kanseri türü olarak öne çıktı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatoloji uzmanı Dr. Dawn Davis, “Yaz aylarında UV ışınlarının yoğunluğu artıyor ve bu, cildi korumasız bırakan bireylerde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Güneş koruyucu ürünler, doğru kıyafet seçimi ve gölgede kalmak hayati önem taşıyor” dedi.

Bilimsel çalışmalar, UVA ve UVB ışınlarının ciltteki kolajen yapısını bozarak erken yaşlanmaya neden olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’deki King’s College London’da yapılan bir araştırma, düzenli güneş koruyucu kullanımının cilt yaşlanmasını %24 oranında azalttığını gösterdi. Ayrıca, Avustralya Kanser Konseyi’nin verilerine göre, güneş koruyucu kullanan bireylerde melanoma riski %50’ye varan oranda düşüyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: CİLDİNİZİ NASIL KORURSUNUZ?

Uluslararası dermatoloji camiasının önde gelen isimlerinden Dr. Susan Taylor, özellikle yaz aylarında geniş spektrumlu (UVA ve UVB’ye karşı koruma sağlayan) güneş kremlerinin önemine dikkat çekerek, “En az SPF 30 içeren bir güneş koruyucu, her iki saatte bir yenilenmeli. Ayrıca, şapka ve UV filtreli güneş gözlükleri gibi fiziksel bariyerler kullanmak, cildi korumanın etkili yollarından biri” dedi.

Taylor, özellikle açık tenli bireylerin ve çocukların daha yüksek risk altında olduğunu belirtti.

CİLT TİPİNE GÖRE KORUMA STRATEJİLERİ

Farklı cilt tipleri, güneşe karşı farklı tepkiler gösteriyor. New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Anthony Rossi, koyu tenli bireylerin melanin sayesinde daha az UV hasarı gördüğünü, ancak bu durumun onları tamamen korumasız bırakmadığını vurgulayarak, “Herkes, cilt tipi ne olursa olsun, güneşten korunmalı. Özellikle yaz aylarında 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı” dedi.

DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ VE UYGULAMA

Piyasada birçok güneş koruyucu ürün bulunurken, uzmanlar ürün seçiminde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Avrupa Dermatoloji ve Venereoloji Akademisi’nin kılavuzuna göre, kimyasal filtreler yerine mineral bazlı (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) güneş kremleri, hassas ciltler için daha güvenli bir seçenek. Ayrıca, suya dayanıklı ürünlerin yüzme veya terleme sonrası yenilenmesi gerektiği unutulmamalı.

YAZIN CİLT BAKIMI İÇİN PRATİK İPUÇLARI

Güneş Kremi Rutini: Her sabah ve gün içinde her iki saatte bir SPF 30 veya daha yüksek bir güneş koruyucu uygulayın.

Koruyucu Kıyafetler: Uzun kollu, açık renkli ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih edin.

Gölge Arayın: Öğle saatlerinde gölgede kalmaya özen gösterin.

Hidratasyon: Bol su içerek cildinizin nem dengesini koruyun.

Düzenli Kontrol: Ciltteki ben ve lekelerde değişiklik fark ederseniz, bir dermatoloğa başvurun.

SON SÖZ: CİLDİNİZ SİZİN KALKANINIZ

Yazın keyfini çıkarırken cildinizi ihmal etmemeniz önerildi. Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, güneşin zararlı etkilerine karşı bilinçli adımlar atmanın önemini ortaya koydu.

Dr. Davis, “Cilt sağlığı, sadece estetik bir mesele değil, aynı zamanda uzun vadeli bir sağlık yatırımıdır.” dedi.