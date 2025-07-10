Yaz sıcağında varis alarmı! Güneşin gizli tehlikesine uzmanlar uyarıları

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde güneşlenmek, serin sulara dalmak ve bronz bir ten hayali kurmak pek çoğumuz için vazgeçilmediği bildirildi. Ancak, uzmanlar, uzun süreli güneş ışığına maruz kalmanın varis hastaları için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Toplardamarlarda kanın geri kaçmasına neden olan kapakçık yetersizliği sonucu oluşan varis, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunu. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık, varisli damarların genişlemesine ve şikayetlerin şiddetlenmesine neden oldu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları, güneş ışınlarının varis oluşumuna doğrudan neden olmadığını, ancak mevcut varisli damarların daha belirgin hale gelmesine ve şikayetlerin artmasına yol açabileceğini belirterek, “Yaz aylarında vücut, sıcaklık artışına karşı kan akışını düzenlemek için damarları genişletir. Bu durum, zaten hasarlı olan varisli damarlarda kan birikimini artırarak ağrı, şişlik, kaşıntı ve ağırlık hissi gibi şikayetleri tetikleyebilir” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Vascular Surgery’de yayımlanan bir çalışma, tedavi edilmeyen varislerin kronik venöz yetmezliğe, deri ülserlerine ve hatta nadir durumlarda derin ven trombozuna (DVT) yol açabileceğini ortaya koydu.

DVT, damar içinde oluşan pıhtının koparak akciğere ulaşması durumunda hayati risk taşıyan pulmoner emboliye neden olabiliyor.

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery’de yer alan başka bir araştırma ise varisli damarların pıhtılaşma riskini artırdığını ve bu durumun kalp-damar sağlığını tehdit edebileceğini vurguladı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan vasküler cerrah Prof. Alun Davies, “Güneş ışığı, varis oluşumuna doğrudan sebep olmaz, ancak sıcaklık artışı damarların genişlemesine yol açarak varis şikayetlerini artırabilir. Özellikle yaz aylarında uzun süre güneş altında kalmak, varisli damarların daha görünür ve rahatsız edici hale gelmesine neden oluyor” diyerek hastaları uyardı.

Davies, varis hastalarının güneşlenirken 10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalmalarını ve düzenli olarak soğuk suyla bacak masajı yapmalarını önerdi.

VARİS ŞİKAYETLERİ NEDEN ARTIYOR?

Varis, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması sonucu kanın bacaklarda göllenmesiyle ortaya çıktı. Özellikle kadınlarda daha sık görülen bu durum, genetik yatkınlık, uzun süre ayakta kalma, obezite, hamilelik ve hormonal tedaviler gibi faktörlerle tetiklendi.

Yaz aylarında ise sıcak hava ve güneş ışınları, damarların genişlemesine neden olarak kan akışını daha da zorlaştırıyor. Bu durum, bacaklarda ağrı, şişlik, kramp ve kaşıntı gibi belirtilerin artmasına yol açtı.

Uzmanlar, “Yaz mevsimi, varis hastaları için zorlu bir dönem. Uzun süreli güneş banyoları ve sıcak ortamlar, damarların daha fazla genişlemesine neden oluyor. Bu da hem estetik hem de sağlık açısından sorun oluşturuyor” dedi.

Uzmanlar, varis hastalarının bol hareket etmelerini, yüzme ve yürüme gibi aktivitelerle bacak kaslarını çalıştırmalarını ve bol sıvı tüketmelerini önerdi.

VARİSTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, varis şikayetlerini azaltmak ve yeni varis oluşumunu önlemek için şu önerilerde bulundu:

Bol Hareket Edin: Yürüme, yüzme ve bisiklet gibi aktiviteler, bacak kaslarını çalıştırarak kan akışını kolaylaştırır.

Güneşten Kaçının: Özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçının.

Soğuk Suyla Masaj: Güneşlenme sonrası bacaklara soğuk suyla masaj yapmak, kan dolaşımını hızlandırır ve şikayetleri azaltır.

Varis Çorabı Kullanın: Doğru basınçlı varis çorapları, kanın kalbe dönüşünü destekleyerek şikayetleri azaltabilir.

Bacakları Yükseltin: Gün içinde bacakları kalp seviyesinden yukarıda tutmak, kan göllenmesini önler.

MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİ UMUD VERİYOR

Varis tedavisi, hastalığın şiddetine göre çeşitlilik gösteriyor. Skleroterapi, lazer ve radyofrekans ablasyon gibi minimal invaziv yöntemler, hastaların aynı gün normal hayatlarına dönmelerini sağladı.

Uzmanlar, varis belirtileri fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir kalp ve damar cerrahına ya da girişimsel radyoloğa başvurulmasını önerdi.

Erken teşhis ve doğru tedaviyle, varis şikayetlerinin kontrol altına alınabileceği ve yaşam kalitesinin artırılabileceği belirtildi.

Yaz aylarında güneşin tadını çıkarırken, varis hastalarının bu önerilere kulak vermesi, sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmeleri için kritik önem taşıdı.