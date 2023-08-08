Yaz sıcaklarında çocukları koruyacak öneriler. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Belgin Özbek, yaz mevsiminde sıcaklıkların artmasıyla sağlık açısından en riskli gruplar arasında çocukların yer aldığını söyleyerek yaz aylarında çocukların sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri açıkladı.

KAYNAK: DHA
Yaz sıcaklarında çocukları koruyacak öneriler. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çocukların açık havada zaman geçirmeyi çok sevdiği yaz mevsiminin bazen hastalıklar nedeniyle ailelere zor zamanlar yaşatabildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Belgin Özbek, yaz aylarında risk faktörlerinin bilinerek önlem alınması gerektiğini ifade etti.

“ARABADA ÇOCUKLARI ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN”

Uz. Dr. Özbek, yaz sıcaklarında çocukların sağlıklarını korumak için alınabilecek önlemlerle ilgili şöyle konuştu:

Sıcak havalarda çocuklar daha fazla terler ve sıvı kaybı artar. Bu nedenle çocuğunuzun bol su içtiğinden emin olun. Su dışında meyve suları, süt veya doğal meyve suları da tercih edilebilir. Ancak, şeker içeriği yüksek içeceklerden kaçınılmalıdır.

Sıcak saatlerde çocuğunuzun içeride kalmasını sağlayarak serin bir ortamda kalmalarını sağlayın. Klima, vantilatör veya gölgeli bir alan bu konuda yardımcı olabilir.

Dışarıda oynamak isteyen çocuğunuzu öğle saatlerindeki en yoğun sıcaklık zamanlarında dışarı çıkarmaktan kaçının. Daha uygun saatlerde (sabahın erken saatleri veya akşam) dışarıda oynamasına izin verin.

Hafif ve nefes alabilir kumaşlardan yapılmış giysiler giydirerek çocuğunuzun terlemesini ve rahat etmesini sağlayın. Güneşe karşı koruyucu giysiler de kullanabilirsiniz.

Güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için çocuğunuza güneş kremi sürün. Geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınma da önemlidir.

Arabada park ederken çocuğu kesinlikle içeride yalnız bırakmayın. Araba içi sıcaklık çok hızlı bir şekilde artabilir ve çocuğun sıcak çarpması geçirmesine neden olabilir.

Sıcak havalarda çocuğunuzu serin su ile sık sık yıkayarak vücut ısısını düşürebilir ve rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Ağır ve yağlı yemekler yerine, sıcak havalarda çocuğunuza daha hafif ve besleyici yiyecekler verin.

Serinletici meyveler, sebzeler ve hafif protein kaynakları tercih edilebilir.

Eğer mümkünse, çocuğunuzun yüzebileceği güvenli bir su kaynağı bulun. Yüzme, serinlemesini ve eğlenmesini sağlayabilir.

Sıcak çarpması veya güneş yanığı gibi acil durumlar için ilk yardım bilgisine sahip olun ve gerekirse hemen tıbbi yardım alın.

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