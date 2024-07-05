Yaz yağmuru sokakları göle çevirdi

Kaynak: İHA
Yaz yağmuru sokakları göle çevirdi

Kartal’da meydana gelen yaz yağmuru sonrasında bazı sokaklar adeta göle döndü. Park halindeki araçlar sular altında kaldı.

Kartal'da bir anda bastıran sağanak yağışın ardından bazı sokaklar göle döndü. Park halindeki araçların sular içinde kaldığı anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

MGM tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde etkisini gösterdi.

Sağanak yağışların ardından Kartal Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak göle döndü. Çevre esnafı ise su baskınlarına karşı dükkanlarının önünde gerekli önlemleri aldı.

Araba sahipleri, park halindeki araçlarını sokak içerisinden çıkardı. Sokağın göle döndüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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