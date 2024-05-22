Yaza formda girmek için uzmanından formüller

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Berna Ertuğ, yaz diyetlerinin herkes için uygun olmayabileceğini ve sıkı diyetlerin artıları ile eksilerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ertuğ, metabolizma hızının kişisel farklılıklar gösterdiğini ve doğru beslenme programının bu ölçümlere dayanarak hazırlanması gerektiğini ifade etti.

YANLIŞ DİYET UYGULAMALARINA DİKKAT!

Diyetisyen Ertuğ, hızlı kilo verme çabasının yanlış diyet uygulamalarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Kişinin yaşam tarzı, sağlık durumu ve fiziksel özelliklerine uygun bir beslenme planının önemine işaret eden Ertuğ, yanlış diyetlerin vücutta istenmeyen değişikliklere neden olabileceğini söyledi.

AÇ KALMADAN SAĞLIKLI BESLENME

Diyet sürecinde kan şekerinin dengelenmesi için aç kalmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Ertuğ, gün içinde düzenli öğünlerin ve ara öğünlerin önemini belirtti.

"4 yapraklı yonca" modeli ile doğru besin gruplarının tüketilmesi gerektiğini ifade eden Ertuğ, her besin grubundan alınması gereken miktarların diyetisyen tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HAREKET ŞART

Ertuğ, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yanı sıra düzenli egzersiz ve su tüketiminin de yaz aylarında formda kalmak için önemli olduğunu belirtti.

Yüzmenin, açık havada egzersiz yapmanın ve günde ortalama 2,5 litre su tüketmenin sağlıklı bir yaşam için önerilen alışkanlıklar arasında olduğunu ifade etti.

Ertuğ, yüksek şeker ve kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğini de ekledi.