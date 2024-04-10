Yazar Eylem Tok'un oğlunun can aldığı yerde 2 ölümlü kaza!

Kaynak: İHA
Yazar Eylem Tok'un oğlunun can aldığı yerde 2 ölümlü kaza!
İstanbul Eyüpsultan'da minibüs ile çarpışan motosikletli 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 ay önce Yazar Eylem Tok'un oğlu da aynı yerde kazaya karışarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu.

İstanbul Eyüpsultan'daki kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü ile minibüs şoförü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli 2 kişi metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri motosiklet üzerinde bulunan Salih Y. ve Emirhan D. isimli şahısların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken minibüs sürücüsü Musa T. ile araç içerisinde bulunan Bünyamin T., Şehabettin T. ve Emrah T. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Musa T. isimli şahıs “taksirle öldürme” suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan aynı cadde üzerinde yaklaşık 1 ay önce Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. de kaza yapmış ve Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu.

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