Yazı bitmeyen şehir! Kasımda deniz keyfi

Ülke genelinde birçok kentte soğuk hava etkili olurken, Mersin yazdan kalma günler yaşıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde ise hava sıcaklığının 26 derecelerde olmasını fırsat bilenler denizin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de hava sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor. Sezonun sona ermesine rağmen sıcak havanın devam etmesiyle sakinliği sevenler denize girmeyi sürdürüyor. Özellikle Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'ni tercih edenler, denizin tadını çıkarıyor. Tatilciler, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van ve Rize gibi şehirlerin eksi 7 ile 10 dereceyi gördüğünü, Mersin'de ise neredeyse yaz havasının hakim olduğunu kaydetti.

"DENİZ ÇOK GÜZEL"

Çanakkale Gökçeada'dan tatil için Mersin'e geldiğini belirten Ferhat Akmugan, "Denizi sıcak buldum. Bizim Gökçeada'da haziran, temmuzda da böyle su bulamazsınız. Kasım ayındayız, ona rağmen güneşin yakıcılığı devam ediyor. Denize girenler de var. Biz de ailece geldik girdik. Burada hava sıcaklığı 25-26 derece. Van, Iğdır, Ağrı şu anda eksi derecelerde, kar yağdığı da görüldü" dedi.

Batman'dan tatil için gelen ve memleketlerinin soğuduğunu, kışın geldiğini aktaran Kenan Daday ise, "Biz de gezelim, denize girelim diye geldik. Şu anda çok güzel" diye konuştu.

"KASIM AYRICALIKLI BİR AY, HEM SAKİN HEM DE FİYATLAR UYGUN"

Türkiye'nin birçok noktasında havaların soğuduğuna ve yağışlı olduğuna değinen Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Mersin ve Kızkalesi olarak sıcak bir aydayız. Müthiş bir denizimiz var, insanlar denize giriyor. Ben herkesi Mersin'in güzel ve mavinin en yoğun olduğu noktaya bekliyorum. Kasım ayrıcalıklı bir ay, hem sakin hem de fiyatlar uygun. Her kesime hitap edecek konaklama tesisleri mevcut. Kasım ayı sonuna kadar bu sıcaklığın devam etmesini bekliyoruz. Deniz çok geç soğuyor. Nedense herkes temmuz ve ağustos aylarına tatil yapıyor. Oysaki eylül, ekim ve kasım ayı sonuna kadar rahatlıkla denize girilebiliyor. Kızkalesi'nin denizi de böyle bir deniz. Şu anda 26 derece deniz, kasımın sonuna kadar 24 derece oluyor" ifadelerini kullandı.

Öztop, Uluslararası Çukurova Havalimanı ve yapımı süren otoyol projesiyle Mersin ve Kızkalesi turizminin istenilen noktaya geleceğini sözlerine ekledi.