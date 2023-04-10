Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesine ulaşan vatandaş cinayeti anlattı

Editör: Dilek KILIÇ

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği 25 Mart 2009'daki kazanın ardından karla kaplı dağlarda arama kurtarma çalışması yapılmış; helikopterde bulunan 5 kişinin cenazesine günler sonra ulaşılabilmişti.

Yazıcıoğlu'nun cenazesine ulaşan vatandaşa o günleri anlatması için mikrofon uzatıldı.

İşte "Muhsin Yazıcıoğlu ölmedi öldürüldü..." diyen vatandaşın anlattıkları;

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesini arıyoruz. Köylüye soruyoruz şu dağın arkasına geçti diyorlar helikopter, bize cenazeyi karşıki ovayı arattılar.

"MUHSİN YAZICIOĞLU ÖLMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

2 gün sonra bulduğumuzda Muhsin Yazıcıoğlu'nun boynu kırılmış ve İsmail'in (Güneş) çenesi sökülmüş vaziyeteydi. Muhsin Yazıcıoğlu ölmedi öldürüldü.

Çünkü ben gövdeme basarım ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizim İsmail ile konuştuğumuzda 4 dakika benim telefonumda kaydı var çocuğun. 22 dakika da televizyonlarıyla konuştu çocuk. O halde biz İsmail'i bulamadık...

O gün bu gündür ben gazeteyi bırakmadım. Çünkü söylüyorsun suçlu duruma düşüyorsun.

- Siz 2 gün boyunca karın altında Muhsin Başkanı aradınız. Ondan sonra mı...

Evet dizliğimi çıkarmak için eğildim ayaklarımın donduğumun farkına varamadım ben. Çizmemi çıkardığımda ayağımın derisi çizmeyle birlikte çıktı geldi.

"MUHSİN NEDEN BULUNAMADI, TAM ÖLSÜN DİYE Mİ!?"

Muhsin neden bulunmadı? Tam ölsün öyle bulalım öyle mi!?"

11 DAKİKA 34 SANİYELİK 16 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile yerel televizyon muhabiri Emre Kara'nın olay günü 11 dakika 34 saniyelik 16 görüşme telefon görüşmesi yaptığı tespit edilmişti.

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, HTS kayıtlarına göre; Güneş'i aradığı belirlenen, ancak bunu reddederek aralarında, konuşma olmadığını ve yaptığı aramalarda telefonun çalmadığı veya ses gelmediği yönünde ifadeler veren eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara hakkında 'yalan beyan' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış; Kara 14 Eylül 2022'de beraat etmiş; karar 29 Ocak 2023'te istinafta bozulmuştu.