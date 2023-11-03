Yazık oldu 23 ağaca

Kırıkkale'nin ilkokulu olarak gösterilen Atatürk Ortaokulu'nun inşaatı tam bir muammaya dönüştü. Okulun yenilenmesi amacıyla yıkım yapıldı. 40-50 yaşlarındaki büyük 23 adet çam ağacı kesilerek yok edildi. Vatandaşların şehir merkezinde bu okulu artık sıkışıklık yaratacağı endişesi ve tepkisine rağmen ısrarla okul inşaatına başlandı.

Yazık oldu 23 ağaca

YENİÇAĞ / Kırıkkale / Savaş ATICI

4.500 metrekare bir alanda yapılması planlanan okul inşaatı ihaleye çıkılarak müteahhit firmaya verildi.

Firma ağaçların kesiminden sonra sondaj makinelerini sahaya getirerek zemin çalışmalarına hız verdi.

Bu arada vatandaşların tepkisi yine yükselerek Kırıkkale kent merkezinin 1000'e yakın öğrencisi olan okulu kaldırmayacağı ısrarı ses getirmeye başladı.

okul-1.jpg

ARSA TAKASI GÜNDEMDE

Diğer taraftan şehrin simgesi haline gelen Nuri Camii silüetinin kapanacağı endişesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kırıkkale Belediyesi arasında okul yeri arsa takası gündeme geldi.

Bu sırada arsa takası görüşülürken ilgili firma okul inşaatına temel aşamasında devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde temel çalışmaları başlayan Atatürk Ortaokulu inşaatının durdurulması gündemde. İnşaatın durdurulması konusunda Beşir Atalay’ın da devreye girdiği öğrenildi.

cami-3.jpg

SOSYAL TESİS OLSUN

Cumhuriyet Meydanı Yaşar Özer Sevgi Yolu üzerinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Atatürk Ortaokulu konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Eski yerinin yerine yapılacak olan okul binası için çalışmalar başlamış zemin etüdü ve temel kazma aşamasına gelmişti.

Kamuoyunda okul yerinin park olması şeklinde görüşlerinde arttığı bir dönemde okul inşaatı çalışmalarının durdurulması gündeme geldi.

cami-1.jpg

ATALAY SÜRPRİZİ

İki gün önce Kırıkkale’ye gelen Eski İç İşleri Bakanı Prof.Dr. Beşir Atalay’ın okul inşaatının Nur Camiinin silüetini kapattığını belirterek başka bir yere yapılması konusunda bakanlık nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi.

agac-22.jpg

Konuya ilişkin olan Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın’ın bakanlığa çağrıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. İnşaatın durdurulması kararının verilmesi durumunda Atatürk Ortaokulu’nun Kırıkkale Belediyesi tarafından gösterilecek başka bir yere yapılması bekleniyor.

OLAN YAŞLI ÇAMLARA OLDU

Atatürk Ortaokulu'nun aynı isimle Kırıkkale Belediyesi'nin göstereceği bir araziye yapılması beklenirken Kırıkkale Belediyesi'nin bu alanı Kırıkkale evlerivari bir proje ile değerlendireceği ifade ediliyor.

Vatandaşların tepkisi ise şehir merkezinde yaşları 40-50'ye varan 23 adet çam ağacının acelecilikle kesilerek yerine Bozkır görüntüsüne bırakması oldu.

agac-1.jpg

Okulun yerinin başka alana kaydırılmasını yerinde bir davranış olanak gören eğitim camiası ve Kırıkkale halkı 23 adet büyük çamın kesilmesine ise son derece üzgün.

Vatandaşlar ilk günden beri okulun başka yere alınması konusunda her platformda seslerini yükselterek yetkililere ulaşmaya çalışmışlardı.

agac-2.jpg

Kırıkkale kamuoyu son gelişmeleri merakla takip ediyor. Okulun durdurulması durumunda ise müteahhit firmaya şu ana kadar yapmış olduğu masrafların ihale kanunu gereği ödeneceği dile getiriliyor.

evrak-insaat.jpg

Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
Antalya'da aranan 232 firari yakalandı, 44'ü tutuklandı Gündem
Antalya'da aranan 232 firari yakalandı, 44'ü tutuklandı
Ali Koç 'Başkanlığımda bunu ilk kez yapıyorum' diyerek açıkladı: Bu pisliği temizleyeceğiz Spor
Ali Koç 'Başkanlığımda bunu ilk kez yapıyorum' diyerek açıkladı: Bu pisliği temizleyeceğiz
Fenerbahçe 100 sayı atarak kazandı Spor
Fenerbahçe 100 sayı atarak kazandı
Yavru yaban keçisi ailesine kavuştu Yaşam
Yavru yaban keçisi ailesine kavuştu
Seyir halindeki araçtan atlayarak hayatını kaybetti Gündem
Seyir halindeki araçtan atlayarak hayatını kaybetti
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: Bin yıllık 3 adet İncil ele geçirildi Gündem
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: Bin yıllık 3 adet İncil ele geçirildi
Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı Gündem
Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı