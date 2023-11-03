Yazık oldu 23 ağaca

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4.500 metrekare bir alanda yapılması planlanan okul inşaatı ihaleye çıkılarak müteahhit firmaya verildi.

Firma ağaçların kesiminden sonra sondaj makinelerini sahaya getirerek zemin çalışmalarına hız verdi.

Bu arada vatandaşların tepkisi yine yükselerek Kırıkkale kent merkezinin 1000'e yakın öğrencisi olan okulu kaldırmayacağı ısrarı ses getirmeye başladı.

ARSA TAKASI GÜNDEMDE

Diğer taraftan şehrin simgesi haline gelen Nuri Camii silüetinin kapanacağı endişesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kırıkkale Belediyesi arasında okul yeri arsa takası gündeme geldi.

Bu sırada arsa takası görüşülürken ilgili firma okul inşaatına temel aşamasında devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde temel çalışmaları başlayan Atatürk Ortaokulu inşaatının durdurulması gündemde. İnşaatın durdurulması konusunda Beşir Atalay’ın da devreye girdiği öğrenildi.

SOSYAL TESİS OLSUN

Cumhuriyet Meydanı Yaşar Özer Sevgi Yolu üzerinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Atatürk Ortaokulu konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Eski yerinin yerine yapılacak olan okul binası için çalışmalar başlamış zemin etüdü ve temel kazma aşamasına gelmişti.

Kamuoyunda okul yerinin park olması şeklinde görüşlerinde arttığı bir dönemde okul inşaatı çalışmalarının durdurulması gündeme geldi.

ATALAY SÜRPRİZİ

İki gün önce Kırıkkale’ye gelen Eski İç İşleri Bakanı Prof.Dr. Beşir Atalay’ın okul inşaatının Nur Camiinin silüetini kapattığını belirterek başka bir yere yapılması konusunda bakanlık nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin olan Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın’ın bakanlığa çağrıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. İnşaatın durdurulması kararının verilmesi durumunda Atatürk Ortaokulu’nun Kırıkkale Belediyesi tarafından gösterilecek başka bir yere yapılması bekleniyor.

OLAN YAŞLI ÇAMLARA OLDU

Atatürk Ortaokulu'nun aynı isimle Kırıkkale Belediyesi'nin göstereceği bir araziye yapılması beklenirken Kırıkkale Belediyesi'nin bu alanı Kırıkkale evlerivari bir proje ile değerlendireceği ifade ediliyor.

Vatandaşların tepkisi ise şehir merkezinde yaşları 40-50'ye varan 23 adet çam ağacının acelecilikle kesilerek yerine Bozkır görüntüsüne bırakması oldu.

Okulun yerinin başka alana kaydırılmasını yerinde bir davranış olanak gören eğitim camiası ve Kırıkkale halkı 23 adet büyük çamın kesilmesine ise son derece üzgün.

Vatandaşlar ilk günden beri okulun başka yere alınması konusunda her platformda seslerini yükselterek yetkililere ulaşmaya çalışmışlardı.

Kırıkkale kamuoyu son gelişmeleri merakla takip ediyor. Okulun durdurulması durumunda ise müteahhit firmaya şu ana kadar yapmış olduğu masrafların ihale kanunu gereği ödeneceği dile getiriliyor.