Yazık oldu Fenerbahçe'ye

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımını 3-1 yenmesine rağmen altın seti kaybederek elendi.
Temsilcimiz İtalya'daki ilk maçı 3-0 kaybetmişti.
Hakemler: Benone Visan (Romanya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Ana Cristina, Ada Germen Korkmaz, Meryem Boz, Stysiak
Allianz Vero Volley: Rettke, Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute (Castillo, Prandi, Malual, Heyrman, Daalderop, Candi
Setler: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23
Altın set: 11-15
Süre: 123 dakika (23, 30, 26, 28, 16)