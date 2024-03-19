Yazık oldu Fenerbahçe'ye

Kaynak: AA
Yazık oldu Fenerbahçe'ye
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya'da 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Allianz Vero Volley Milano'yu 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, altın seti 15-11 kaybederek elendi.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımını 3-1 yenmesine rağmen altın seti kaybederek elendi.

Temsilcimiz İtalya'daki ilk maçı 3-0 kaybetmişti.

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Ana Cristina, Ada Germen Korkmaz, Meryem Boz, Stysiak

Allianz Vero Volley: Rettke, Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute (Castillo, Prandi, Malual, Heyrman, Daalderop, Candi

Setler: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23

Altın set: 11-15

Süre: 123 dakika (23, 30, 26, 28, 16)

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