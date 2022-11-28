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  • Ülke Suriyeliler ve Afganlar ile doldurulurken 2021'de 30 bin yazılımcı Türkiye’yi terk etti

Ülke Suriyeliler ve Afganlar ile doldurulurken 2021'de 30 bin yazılımcı Türkiye’yi terk etti

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, 2021’de 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiğini belirtirken korkutucu bir bilgi daha paylaştı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:36
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Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı: 2021'de 30 bin yazılımcı Türkiye’yi terk etti

Ülke Suriyeliler ve Afganlar ile doldurulurken 2021'de 30 bin yazılımcı Türkiye’yi terk etti
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Bloomberg HT'nin haberine göre Kamalı, 2021’de 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiğini ve bu sayının 100 bine çıkabileceğini söyledi.

Kamalı, “Türkiye’de bir yazılım şirketi yeni mezun yazılımcıyı bin dolara çalıştıracak finansal gücü bulamazken, ABD ve Avrupa’dan yazılımcılarımıza gelen teklifler en az 2 bin 500 dolardan başlıyor. Bu rekabeti bizim TL bazında sürdürebilmemiz mümkün değil.” dedi.

NEDEN ÜLKEDEN AYRILIYORLAR?
Gönül Kamalı, artan beyin göçü konusunda düşük maaş ve uzun çalışma saatlerine dikkat çekerken diğer etkenleri ise şu şekilde sıraladı: "Uzakta çalışılabildiğinden ötürü şirket bağlılığı zayıf kalıyor, artan çalışma saatleri ve iyi fırsatlar yazılımcının başka işe geçmesiyle sonuçlanıyor."

Kamalı, "Böylece geride kalanların üzerinde de büyük bir çalışma baskısı oluşuyor. Bir yazılımcıdan memnunsanız o kişinin arkadaşlarından da CV istenir işe alımın yüzde 30’u tanıdık üzerinden olur. Bu nedenle bir kişinin işten çıkması bir yıl içinde 5 kişinin daha işi bırakması anlamına geliyor." diye konuştu.

AÇIK ÇOK FAZLA
Kamalı, Türkiye’deki yazılım şirketlerinin yılda yüzde 20 büyüdüğünü belirtirken iş gücünün ise aynı dönemde yüzde 10’dan fazla azaldığını belirtti.

Öte yandan belirli tematik alanlarda da çok ciddi açıkların olduğunu ve söz konusu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de bu durumdan yüzde 50 civarında etkilendiğini söyledi.
 

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Kemal mfrhatk
28.11.2022 12:53
Enflasyonun %100 maaşların %30 attığı ülkede çalışıtırnak adam bulamazsınız Kusura bakmayın.kalanlarda ya ek İş yapıyordurehberi ya da çalıyordur kimse Kendinile kaldırmasın bu ekonomi böyle gitmez!  
 
1950
28.11.2022 12:46
Kalite gidiyor, yağma geliyor, Ankara Çankaya’sının pazar yerinde bile bakıyorsun konuşmaları yabancı, ülkücü- milliyetçiyim diyenlere duyurulur, akp ye desteğe devam edin  
 
Murat Kara
28.11.2022 12:43
Yazık. Sebep olanlar ihanet içindeler. Güzel ülkemin geleceğine yazık ediliyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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