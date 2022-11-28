Ülke Suriyeliler ve Afganlar ile doldurulurken 2021'de 30 bin yazılımcı Türkiye’yi terk etti

Bloomberg HT'nin haberine göre Kamalı, 2021’de 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiğini ve bu sayının 100 bine çıkabileceğini söyledi.



Kamalı, “Türkiye’de bir yazılım şirketi yeni mezun yazılımcıyı bin dolara çalıştıracak finansal gücü bulamazken, ABD ve Avrupa’dan yazılımcılarımıza gelen teklifler en az 2 bin 500 dolardan başlıyor. Bu rekabeti bizim TL bazında sürdürebilmemiz mümkün değil.” dedi.



NEDEN ÜLKEDEN AYRILIYORLAR?

Gönül Kamalı, artan beyin göçü konusunda düşük maaş ve uzun çalışma saatlerine dikkat çekerken diğer etkenleri ise şu şekilde sıraladı: "Uzakta çalışılabildiğinden ötürü şirket bağlılığı zayıf kalıyor, artan çalışma saatleri ve iyi fırsatlar yazılımcının başka işe geçmesiyle sonuçlanıyor."



Kamalı, "Böylece geride kalanların üzerinde de büyük bir çalışma baskısı oluşuyor. Bir yazılımcıdan memnunsanız o kişinin arkadaşlarından da CV istenir işe alımın yüzde 30’u tanıdık üzerinden olur. Bu nedenle bir kişinin işten çıkması bir yıl içinde 5 kişinin daha işi bırakması anlamına geliyor." diye konuştu.



AÇIK ÇOK FAZLA

Kamalı, Türkiye’deki yazılım şirketlerinin yılda yüzde 20 büyüdüğünü belirtirken iş gücünün ise aynı dönemde yüzde 10’dan fazla azaldığını belirtti.



Öte yandan belirli tematik alanlarda da çok ciddi açıkların olduğunu ve söz konusu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de bu durumdan yüzde 50 civarında etkilendiğini söyledi.

