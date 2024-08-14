Yazın dermokozmetik işlem sonrasında yapılması gerekenler

Yaz mevsimi, güneşin zararlı etkilerinin artmasıyla birlikte cildin daha hassas hale geldiği bir dönem olduğu biliniyor. Bu dönemde yapılan dermokozmetik işlemler sonrası cildin doğru bakımının yapılması, istenen sonuçların elde edilmesi ve olası komplikasyonların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yaz aylarında dermokozmetik işlemler sonrasında cilt bakımı, işlem kadar önemli olduğu biliniyor.

Dermatoloji uzmanları, cildin güneşten korunması ve iyileşme sürecine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzman Görüşleri:

Dr. Gül Şekerlisoy Tatar, yaz aylarında cildin güneşe maruz kalma oranının arttığını ve çevresel faktörlerin cilt üzerinde ekstra bir yük oluşturduğunu belirtti. Güneş ışınlarının etkisi, sıcaklık ve nem oranlarının artması, havuz veya deniz suyu ile sürekli temas cildin hassasiyetini artırdığı vurgulandı. Bu nedenle, işlem sonrası cildin güneşten korunması ve iyileşme sürecine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulandı.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, dermokozmetik işlemler sonrasında cilt bakım rutininin hafif nemlendirici ve koruyucu ürünlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Güneş koruyucu kremler, bu dönemde cilt bakımının vazgeçilmezidir ve günlük kullanımda yüksek koruma faktörlü (SPF 50 ve üzeri) ürünler tercih edilmelisi önerildi.

Ayrıca, su bazlı nemlendiriciler ve antioksidan serumlar, cildin nem dengesini korurken çevresel zararlara karşı da koruma sağladığı bildirildi.

Bilimsel Araştırmalar:

Güneş Koruyucu Kullanımı: Yapılan araştırmalar, güneş koruyucu kremlerin düzenli kullanımının cilt kanseri riskini azalttığını ve cilt yaşlanmasını geciktirdiğini gösterdi.

Özellikle dermokozmetik işlemler sonrasında cildin hassasiyeti arttığı için, yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin kullanımı büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Antioksidan Serumlar: Antioksidan serumların, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruduğu ve cilt yenilenmesini desteklediği bilimsel olarak kanıtlandı. Bu nedenle, dermokozmetik işlemler sonrasında antioksidan serumların kullanımı önerildi.

Yaz aylarında dermokozmetik işlemler sonrasında cilt bakımına özen göstermek, işlem sonuçlarının kalıcılığını artırır ve cildin sağlıklı kalmasını sağladığı bildirildi.

Uzmanların önerilerine ve bilimsel araştırmalara dayanarak, cildinizi güneşten koruyarak ve uygun bakım ürünleri kullanarak cilt sağlığı koruyabileceği önerildi.